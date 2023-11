Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 3 по 5 ноября 2023 года творческий коллектив «СтуДос» из Государственного университета управления покорял Карелию на X Международном фестивале-конкурсе «Карельские перезвоны» в городе Кондопога.

Танцоры представляли две постановки: «Многоголосие» и «Йованнес», вокалисты исполняли композиции: «На заре» (автор музыки и текста — Олег Парастаев) и «Дом воспоминаний» («House of memories», авторы Jake Sinclair, Morgan Kibby, Rob Mathes, в авторском переводе активистки Даниловой Алины).

Итоги выступления на фестивале:

— Гран-при конкурса в номинации «Эстрадный танец»;

— Диплом Лауреата III степени в номинации «Эстрадный вокал».

Фестиваль «Карельские перезвоны» имеет гуманитарную направленность и призван создать дополнительные условия для поиска новых форм и синтеза всех видов искусств: музыки, хореографии, вокала, театрального, изобразительного и других, способствует формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи через патриотическое воспитание и творчество, укреплению дружбы народов и межнационального согласия. Конкурс состоялся при поддержке Московского государственного института культуры (МГИК), г. Москва, МОО «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы» города Москвы и Московской области, а также Российского союза туриндустрии (РСТ).

Высокопрофессиональное жюри конкурса — профессорский состав МГИК и других вузов страны, видные деятели культуры и искусства России. Эксперты по достоинству оценили номера участников коллектива, дали свои рекомендации и пожелали ребятам творческих успехов.

Активисты «СтуДоса» продуктивно провели выходные, достойно выступили, получили колоссальный опыт и незабываемые эмоции, побывали на экскурсии на водопаде Кивач и в городе Петрозаводск, гуляли по набережной Онежского озера, зарядились новыми впечатлениями.

«СтуДос» выражает огромную благодарность руководству Государственного университета управления за содействие творческому росту коллектива, вклад в его развитие и помощь в организации поездки.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI