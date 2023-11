На российско-казахстанском форуме подписаны коммерческие контракты на общую сумму более 7 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В казахстанском городе Костанай завершился XIX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Организаторами выступили Министерство экономического развития России и Министерство торговли и инвестиций Казахстана. Форум открылся приветственными видеообращениями лидеров двух стран – Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук. В деловой программе приняли участие представители из 19 регионов РФ, в том числе 9 на уровне главы субъекта, а также 13 казахстанских регионов – всего более 500 представителей бизнеса, общественных организаций и органов власти двух стран.

В рамках форума состоялось заседание Российско-казахстанского делового совета, пленарное заседание, а также три панельных сессии, посвященные вопросам двустороннего сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, цифровых технологий в агропромышленном комплексе, образования и новых тенденций в подготовки кадров. От Минэкономразвития России в форуме принял участие заместитель министра Дмитрий Вольвач.

Ведущей темой форума в нынешнем году стало сельское хозяйство. Россия и Казахстан впервые на таком высоком уровне обсудили взаимодействие в агропромышленном комплексе. «Вопросы обеспечения продовольственной безопасности, внедрения передовых цифровых технологий в АПК и привлечение молодых специалистов в сельскохозяйственную отрасль – в нынешнее время как никогда актуальны и для агропроизводителей и для наших государств в целом, – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

Казахстан – один из ведущих торгово-экономических партнеров России на пространстве СНГ. За первые 8 месяцев 2023 года товарооборот России и Казахстана по сравнению с прошлым годом увеличился на 7% – до 1,5 трлн рублей.

Россия занимает пятое место среди крупнейших инвесторов в Казахстане. Реализуется порядка 70 крупных проектов в нефтегазовой сфере, энергетике, химической промышленности, фармацевтике, автомобилестроении, машиностроении и в сфере цифровых технологий. Эти и другие перспективные проекты сотрудничества приграничных регионов двух стран в области сельского хозяйства стороны обсудили на заседании Российско-Казахстанского делового совета. Представители крупных российских и казахстанских предприятий обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в сельхозмашиностроении и модернизации транспортной инфраструктуры в сельском хозяйстве.

«Стоит особо отметить активную работу России и Казахстана над развитием международных транспортных коридоров и оптимизации логистики перевозок, – отметил Дмитрий Вольвач. – Вместе с Казахстаном мы успешно идем по пути евразийской интеграции. Правительство Казахстана с большой инициативой поддерживает работу над декларацией о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года».

Ещё одно актуальное направление сотрудничества, по его словам, – это взаимные поездки наших граждан. С января по июль нынешнего года количество поездок российских граждан в Казахстан возросло на 88% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 1,2 млн человек.

Особое внимание в ходе Форума уделили вопросам продовольственной безопасности. “Вопросы обеспечения продовольственной безопасности, внедрения передовых цифровых технологий в АПК и привлечение молодых специалистов в сельскохозяйственную отрасль – в нынешнее время как никогда актуальны и для агропроизводителей и для наших государств в целом”, отметил Д.В. Вольвач.

По итогам форума было подписано пять межрегиональных документов о сотрудничестве, а также коммерческие соглашения по производству грузоподъемного оборудования и продукции пищевой промышленности на общую сумму порядка 7,7 млрд руб.

В работе форума приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, Губернатор Курганской области Вадим Шумков, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Губернатор Омской области Виталий Хоценко, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Председатель Российско-Казахстанского делового совета, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов и др.

Следующий юбилейный XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится в России, в городе Уфе.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI