Министерство экономического развития России формирует новые списки туроператоров по безвизовым поездкам в Иран и Китай

Министерство экономического развития России объявляет старт формирования списков туроператоров на 2024 год, уполномоченных работать в рамках межправительственных соглашений по безвизовым групповым туристическим поездкам россиян в Иран и Китай.

Туроператорам, заинтересованным в организации поездок такого формата, необходимо в ближайшее время обратиться в региональные органы власти в сфере туризма для уточнения сроков, списка документов и критериев попадания в списки.

В числе ключевых требований к туроператорам, претендующим попасть в списки, – осуществление деятельности в сфере въездного и выездного туризма, а также факт зачисления в единый федеральный реестр туроператоров.

Напомним, механизмом безвизовых групповых туристических обменов могут воспользоваться граждане, совершающие поездки в составе туристических групп (от 5 до 50 чел.), сформированных туроператором из действующего списка, размещенного на сайте Минэкономразвития России:

