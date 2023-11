Лаборатория дизайна НИУ ВШЭ получила награду Союза московских архитекторов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Наталья Логутова, заместитель руководителя Школы дизайна НИУ ВШЭ: «Из года в год принимая награды в рамках BUILD SCHOOL PROJECT, мы все больше осознаем, что получать признание не за частные, а именно за такие проекты, как обновление „Трехсвята“ — самая приятная часть нашей работы. Десятки формальных ограничений, аспекты проектирования образовательной среды и попытки привнести инновационные решения при всей строгости правил — не каждое бюро способно выдержать это и довести проект до реализации. Мы можем, и сможем еще не раз».

BUILD SCHOOL — единственная в России выставка, комплексно охватывающая все аспекты проектирования, строительства и оборудования школ и детских садов. Школа дизайна и Лаборатория дизайна НИУ ВШЭ успешно участвуют в BUILD SCHOOL с 2017 года, занимая призовые места. Темой этого года стала «Образовательная среда будущего».

Школа дизайна и лаборатория «Среда будущего. Архитектурное бюро» разрабатывают современные образовательные пространства, которые становятся местами для развития новых образовательных концепций и методик. На выставке BUILD SCHOOL мы показали, каким образом можно преобразовывать образовательную среду, используя индивидуальный комплексный подход.

