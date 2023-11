К концу года статус малых технологических смогут получить порядка 3 тыс. компаний

Source: MIL-OSI Russian Language News

?равительство РФ утвердило правила определения малых технологических компаний (МТК).

Ранее в ноябре вступил в силу закон «О развитии технологических компаний в Российской Федерации», разработанный Минэкономразвития России.

Главной целью создания специального правового режима для МТК является не просто их обособление, а формирование новой, «реестровой» модели предоставления государственной поддержки без дополнительного сбора документов и подтверждений. Малый технологический бизнес является более гибким по сравнению с крупным к меняющимся экономическим реалиям и должен стать основным драйвером в достижении технологического суверенитета.

«Работа по поддержке МТК будет выстроена в два этапа. Во-первых, упрощаем получение существующих мер поддержки. Например, по программе льготного кредитования высокотеха компании, подпадающие под критерии МТК, не будут проходить экспертизу на инновационность. По промышленной ипотеке снизили ставку с 5% до 3%. В результате техкомпании могут быстрее тестировать гипотезы и выводить продукты на рынок. В дальнейшем планируем разработать новые меры поддержки. Это, в первую очередь, создание специального налогового режима для МТК (аналог УСН) и изменение законодательства о закупках для стимулирования закупок у МТК. Наши эксперты оценивают, что к концу года статус МТК смогут получить более 3 тыс. компаний», — сообщил замминистра экономического развития Максим Колесников.

Наличие компании в реестре МТК на базе ГИС «Экономика» позволит получить меры поддержки в упрощенном порядке без дополнительного сбора документов и подтверждений.

Чтобы попасть в реестр, компании нужно пройти независимую оценку в «доверенных» центрах экспертизы: «Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере», Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».

Подать заявку на проведение экспертизы могут компании с выручкой до 4 млрд рублей по 60+ ОКВЭДам. При оценке проверят инфраструктурную обеспеченность, наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности, опыт разработки, производства и внедрения продукции с применением инновационных технологий, уровень квалификации специалистов, наличие спроса на продукцию и конкурентного преимущества.

Автоматически статус МТК присваивают технологическим компаниям, которые соответствуют критериям по выручке и ОКВЭД и получали финансовые меры государственной поддержки инноваций от институтов развития не ранее 3 лет назад.

