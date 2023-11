Красноярский край передает выставочную эстафету Приморскому краю и Якутии в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершаются тематические Дни Красноярского края, с 6 по 9 ноября проходившие в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия». Им на смену придут День науки, который состоится 10 ноября, и Дни Приморского края и Республики Саха (Якутия) – 11 и 12 ноября, соответственно.

В рамках тематических Дней Красноярского края «Роснефть» представила посетителям международной выставки-форума «Россия» крупнейший проект мировой нефтегазовой отрасли «Восток Ойл». В регионе так же работают крупные предприятия Компании – «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия Компании.

Обширная культурная программа Дней Красноярского края в павильоне «Роснефти» включала выступления таймырского народного ансамбля песни и танца народов севера «Хэйро», эвенкийского песенного ансамбля «Тогокон», самобытной эвенкийской певицы Айна и этно-певицы Дэги.

На экспозиции Компании в эти дни проводились демонстрация национальных костюмов эвенков, краеведческие лекции, были организованы мастер-классы по бисероплетению и созданию национальных эвенкийских украшений из костей мамонтов и рогов оленей, разрисовыванию матрешек, игре на национальном музыкальном инструменте варган, интерактивные игры и тематические квизы с подарками.

Посетители павильона «Роснефти» активно интересовались работами мастера-костореза Николая Киргизова, который рассказывал о древнем искусстве резьбы по кости и в ходе мастер-классов учил всех желающих основам мастерства.

После завершения Дней Красноярского края посетителей павильона «Роснефти» ждет насыщенная образовательная программа мероприятий Дня науки 10 ноября, в рамках которого посетителям расскажут о научно-исследовательской деятельности Компании, арктических экспедициях и уникальных открытиях. Также 11-12 ноября будут представлены проекты «Роснефти», реализуемые в Приморском крае и Якутии. Участие в мероприятиях примут представители Компании и правительств регионов.

В рамках Дней Приморского края состоится презентация проекта ССК «Звезда» (реализует «Роснефть»), дегустация блюд дальневосточной кухни, мастер-классы и игры для детей и взрослых, рисование аквагрима, и многое другое. В День Республики Саха в павильоне «Роснефти» будут проведены выступления различных народных творческих коллективов и исполнителей.

Павильон «Роснефти» открыт для посещения на все время проведения международной выставки-форума «Россия». Для посетителей экспозиции «Роснефти» ежедневно работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Об основных событиях и датах их проведения вы сможете узнать на официальном сайте и страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях.

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

