«Концерн Титан-2» открыл новое пространство для студентов Инженерно-строительного института

В Инженерно-строительном институте СПбПУ открылась бренд-зона АО «Концерн Титан-2». В рамках сотрудничества с университетом компания спроектировала и обустроила комфортное пространство для работы и отдыха студентов в Гидрокорпусе.

Коворкинг-зона оформлена в корпоративных цветах «Концерна Титан-2» и Политеха, элементы дизайна демонстрируют новейшие строительные технологии, которые предприятия холдинга применяют при возведении объектов атомной энергетики в России и в мире.

В торжественной церемонии участвовали проректор по организационно-правовым вопросам СПбПУ Виталий Сергеев, директор филиала «Собственное управление строительством» АО «Концерн Титан-2» Дмитрий Волгин, начальник отдела по молодёжной политике компании Алексей Червяков, руководитель административного аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов, и. о. проректора по образовательной деятельности Людмила Панкова, и. о. проректора по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов, директор Инженерно-строительного института Галина Козинец, директор Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства ИСИ Юрий Лазарев, директор Центра дополнительных профессиональных программ ИСИ Ксения Стрелец.

Виталий Сергеев отметил важность сотрудничества в области подготовки кадров и проведения совместных научно-исследовательских работ в условиях стремительного и динамичного развития энергетический отрасли.

Строительство объектов атомной энергетики является драйвером развития строительной отрасли, потребность в квалифицированных кадрах постоянно растёт, поэтому привлечение молодых специалистов — одна из стратегических задач “Концерна Титан-2”. Как выпускник Политеха я рад видеть его рост и высокое качество подготовки студентов и выпускников, которые приходят на практику и на работу в нашу компанию , — отметил Дмитрий Волгин.

Также в церемонии участвовали студенты бакалавриата и специалитета, обучающиеся в рамках целевой подготовки для последующего трудоустройства в «Концерн Титан-2».

В этом году 12 студентов Инженерно-строительного института прошли практику в компании, в том числе на строительстве ЛАЭС в Сосновом Бору, АЭС «Аккую» в Турции, Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в Новосибирской области.

Во время открытия бренд-зоны студенты пообщались с представителями АО «Концерн Титан-2», узнали о карьерных возможностях, в том числе на объектах в Турции, Венгрии и Египте, о программе «Молодёжное движение», поучаствовали в интерактивном квизе и выиграли призы.

