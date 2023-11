ГУУ объявляет «Неделю здоровья»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 13 по 18 ноября в Государственном университете управления объявляется «Неделя здоровья»!

Цикл мероприятий «Неделя здоровья» – ежегодное мероприятие в ГУУ, направленное на популяризацию здорового образа жизни. В течении недели с 13 по 18 ноября 2023 года в нашем университете пройдет множество мероприятий, посвящённых данной теме: спортивные ярмарки и квизы, проект о правильном питании, мастер-классы и тематические лекции. Все проекты направлены на мотивацию студентов заботиться о своём физическом и ментальном здоровье и продвигать тему ЗОЖ. Также, в рамках «Недели здоровья» в ГУУ пройдет выставка «Исчезающие» – проект, посвящённый животным из Красной книги.

Помимо этого, в завершение недели, 18 ноября с 10:00 до 16:00, в Спорткомплексе ГУУ пройдёт традиционный турнир на Кубок ректора по мини-футболу для выпускников Государственного университета управления.

Подробная программа «Недели здоровья»:

Неделя здоровья. Программа мероприятий

