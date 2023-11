Выступление В.А. Садовничего на открытии IV съезда Общества русской словесности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

9 ноября в Ломоносовском корпусе МГУ имени М.В. Ломоносова под сопредседательством Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, председателя Общества русской словесности, и академика В.А. Садовничего, ректора Московского университета, состоялась торжественная церемония открытия IV съезда Общества русской словесности и Международного педагогического конгресса «Наследие К.Д. Ушинского и современное образование». На Съезд зарегистрировалось 4 097 участников из 78 субъектов Российской Федерации и 24 стран.

В начале своего доклада ректор поблагодарил учителей и преподавателей русской словесности, деятелей культуры, участников и гостей за высочайшую честь, которую была оказана Московскому университету, выбранного в качестве места проведения Съезда Общества русской словесности. Виктор Антонович напомнил, что Общество было создано в марте 2016 года Указом Президента России В.В. Путина и перед ним была поставлена задача организации широкой площадки для обсуждения вопросов преподавания русского языка и литературы в школах и вузах. В 2019 и 2021 годах в Московском университете были проведены II и III Съезды Общества. «За проведение III Съезда Общества русской словесности, посвящённого 200-летию Ф.М. Достоевского, Общество получило благодарность Президента Российской Федерации В.В. Путина. На сегодняшний день в Обществе – 1 290 членов», – сообщил Виктор Антонович.

Академик В.А. Садовничий обратил особое внимание, что актуальности высокому собранию придает то, что Международный педагогический конгресс «Наследие К.Д. Ушинского и современное образование» включён в утверждённый Правительством Российской Федерации План основных мероприятий по проведению Года педагога и наставника, объявленного в текущем году Президентом России В.В. Путиным.

В.А. Садовничий отметил, что с момента своего основания Общество действует в парадигме сбережения русского языка, литературы и культуры, еще в 2016 году обозначенной главой государства в качестве «вопросов национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире». «Русский язык как язык государствообразующего народа играет ключевую роль в формировании общероссийской гражданской идентичности, – подчеркнул ректор. – Это духовная скрепа народов Российской Федерации, символ незыблемого культурно-исторического единства в прошлом, настоящем и будущем. Обеспечение национального единства является одной из наиболее важных проблем национальной безопасности современной России».

В.А. Садовничий напомнил об исторических вехах развития русской словесности, о ее глубокой переплетенности с отечественной педагогической традицией. При этом словесность всегда считалась главным школьным предметом, просвещение всегда было тесно связано с православием. Первыми учебными книгами в школах при монастырях были «Псалтырь» и «Часослов». Первый печатный букварь появился на Руси в 1634 году. Его автором был патриарший дьяк и справщик Печатного двора Василий Бурцев. А одно из первых печатных изданий знаменитого «Букваря» Кариона (Истомина) хранится в Отделе редких книг библиотеки Московского университета.

Традиция воспитания подрастающего поколения на основе образцовой литературной речи укрепилась в XVIII веке. Она и сегодня продолжает своё развитие. Российский совет олимпиад школьников, возглавляемый В.А. Садовничим, на основе 16-тилетней статистики стабильно отмечает высокий интерес российских и зарубежных школьников к олимпиадам по русскому языку и литературе. В качестве председателя Большого жюри конкурса «Учитель года России» ректор отметил, что именно учителя русского языка и литературы чаще других становятся победителями конкурса. Не стал исключением и этот год: хрустального пеликана получил учитель русского языка и литературы Школы МИД в г. Тегеране О.И. Янковский.

«Все российские вузы ведут огромную работу в сфере дополнительного образования учителей и преподавателей словесности, в том числе на новых территориях, – подчеркнул ректор. – Проводятся курсы повышения квалификации, семинары, летние школы для учителей, университетские среды».

В.А. Садовничий коротко остановился на основных проектах Общества русской словесности, напомнил о международном измерении программ сохранения и развития русского языка, назвав его «достоянием мировой цивилизации». Действительно, в Индексе глобальной конкурентоспособности русский язык занимает 5-е место по числу научных публикаций, 4-е место по количеству международных организаций, в которых он является рабочим, и 2-е место по количеству сайтов в сети Интернет.

Несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию, Россия продолжает укреплять свои позиции за рубежом: создаются центры открытого образования, открываются школы, работающие по российским образовательным стандартам, за рубежом уже начали работу 32 филиала российских вузов, развиваются и сетевые университеты СНГ, Российско-Африканский сетевой университет, Евразийский сетевой университет. Образование на русском языке остаётся востребованным и высококонкурентным. «Московский университет был первопроходцем на этом пути», – подчеркнул В.А. Садовничий, рассказав о зарубежных филиалах МГУ и Совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Везде они работают как центры продвижения русского языка и культуры. Этой же миссии способствуют и фестивали науки, которые Московский университет при поддержке Минобрнауки России и РАН проводит в дружественных странах. Важным событием стал и Международный конкурс «Учитель и его ученики на пространстве СНГ», посвящённый 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского и Году русского языка как языка межнационального общения в странах Содружества Независимых Государств, целью которого стала консолидация научно-педагогического сообщества и укрепление научно-образовательных связей.

Затронул ректор и проблемы, связанные с нехваткой учителей русского языка и литературы в ряде регионов. Среди них не только далёкие Амурская и Иркутская области, но и Московская. На данный момент проблема нехватки учителей словесности решается при помощи внешнего и внутреннего совместительства, привлечения молодых специалистов, вузовских преподавателей, учителей-пенсионеров, программы «Земский учитель». Студентам старших курсов вузов разрешено работать в школах, но учителя-словесники всё-таки перегружены, зачастую они работают на полторы ставки. По мнению В.А. Садовничего, остро стоит и вопрос качества подготовки педагогических кадров. Сегодня их готовят в 38 педагогических университетах и 200 (двухстах) классических университетах.

Академик В.А. Садовничий отдельно остановился на роли основоположника научной педагогики, выдающегося учёного, выпускника Московского университета Константина Дмитриевича Ушинского. Он напомнил, что на юридическом факультете Московского университета К.Д. Ушинский учился вместе с будущим поэтом Я.П. Полонским и младшим братом гениального математика П.Л. Чебышёва – Павлом Чебышёвым и закончил его с отличием. Огромное влияние на К.Д. Ушинского оказали лекции профессора истории П.Г. Редкина, который еще в 1859 году организовал первое в России Педагогическое общество и 15 лет был его бессменным председателем. Ректор рассказал о формировании педагогических идей К.Д. Ушинского, его взаимосвязи с традициями отечественного образования и высшей школы. Он процитировал слова К.Д. Ушинского о том, что «педагогика – самое обширное, сложное, самое высокое и необходимое из всех искусств», но «искусство воспитания опирается на науку».

В заключение своего выступления В.А. Садовничий отметил, что огромную работу по сохранению русского языка как культурного явления общемировой значимости, в том числе, в цифровом пространстве ведёт Большая российская энциклопедия. По поручению Правительства России ректор возглавляет Научно-редакционную коллегию Энциклопедии в цифровом формате. Она призвана стать источником не только точно выверенной информации, но и литературного языка, прежде всего – языка российской науки, для широкого круга россиян и всех, обращающихся к русскому языку в мире. Уже создан круг авторов, куда вошли сотни российских учёных, представителей культуры.

Московский университет стал системообразующим для Энциклопедии, гарантом актуальности и качества её статей, по многим направлениям образовал костяк авторов. Более того, начата работа по проекту «Ковчег знаний МГУ» – базе знаний, где будут храниться текстовые и мультимедийные языковые источники, служащие не только задачам Энциклопедии. Ковчег будет выполнять критически важную роль – сохранять русскоязычное знание в океане псевдознания, порождаемого, в том числе, неграмотным и злонамеренным использованием искусственного интеллекта.

В.А. Садовничий пожелал всем участникам Съезда и Конгресса плодотворной работы и радости научного познания, чтобы всегда в памяти жили наши учителя, чтобы наставники оставались в памяти наших учеников.

В рамках Конгресса уже состоялось награждение победителей Международного конкурса «Учитель и его ученики на пространстве СНГ», посвященного 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского и Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ. Также в программе Конгресса с 9 по 11 ноября запланированы международные Съезды учителей и преподавателей русской словесности, психологов и педагогов; конференции и круглые столы; междисциплинарные дискуссионные площадки, посвящённые новейшим достижениям в области русистики и литературоведения, технологиям искусственного интеллекта в преподавании русской словесности, вопросам подготовки педагогических кадров и сохранения культурно-языкового разнообразия на территории Российской Федерации. По инициативе Московского университета и Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы впервые на площадке Сретенской духовной академии пройдёт круглый стол по проблемам преподавания церковнославянского языка в школе и вузе.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI