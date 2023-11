Все «Золото Балтики» – у Политеха!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Студенты СПбПУ, участники вокальной студии PolyVox, вернулись из Калининграда, с Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Золото Балтики». В багаже — кубки и дипломы победителей и призёров. Сцена Калининградского областного музыкального театра объединила творческих людей из Москвы, Волгодонска, Балтийска, Красноярска и других городов нашей страны.

Конкурсантов оценивало компетентное жюри, в составе которого были заслуженные деятели искусств, композиторы, преподаватели музыкальных учреждений. Они отметили профессиональный уровень подготовки всех поющих политехников и отдали им первые места в номинации «Эстрадный вокал».

Лауреатами I степени признаны квартет студии PolyVox, Лариса Боташева и Анастасия Срезневская (за сольные номера). Дипломы лауреатов II степени получили дуэт Анастасии Срезневской и Даниила Мутных, солисты Варвара Сорокина и Даниил Мутных. Специальным призом за высокий уровень исполнительского мастерства наградили Ларису Боташеву. В качестве поощрения она будет участвовать в конкурсе-фестивале в Пскове. Также специальный приз в номинации «Лучший руководитель» вручили наставнику ребят, руководителю студии PolyVox Ольге Ковалёвой.

«У нашего квартета за спиной уже есть проекты, благодаря которым мы вышли на новый уровень и стали единым организмом, что очень важно для коллектива. Я рада, что мы смогли показать высокий уровень вокального мастерства. Спасибо нашему художественному руководителю Ольге Игоревне Ковалёвой за труд, а также концертмейстеру Игорю Попову, — поделилась студентка 4 курса ИМПЭиТ Анастасия Срезневская. — На конкурсе мы получили большую волну поддержки от наших однокурсников, от команды Студенческого клуба, Дирекции культурных программ и молодёжного творчества — мы чувствовали поддержку всего Политеха! Эта поездка стала для нас вдохновением на новые свершения. Мы ещё раз убедились в том, что двигаемся в правильном направлении».

Помимо заслуженных наград, политехники увезли из Калининграда багаж новых эмоций, контакты единомышленников и специалистов в различных областях творчества.

