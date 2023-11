Всемирный день качества отмечен победой ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

9 ноября 2023 года студенты Государственного университета управления приняли участие в интеллектуальной игре «Лига качества», которая состоялась в рамках программы мероприятий Росмолодёжи на Международной выставке-форуме «Россия».

9 ноября отмечается Всемирный день качества, и наши студенты сумели сделать подарок себе и своему вузу – победили!

Игра была организована по инициативе АНО «Российская система качества» (Роскачество) и Ассоциации развития финансовой грамотности с целью формирования профессионального и ответственного отношения к качеству своей жизни, повышения финансовой грамотности и уровня культуры потребления.

Мероприятие проходило в стилистике телевизионной игры «Брейн-ринг», вёл её двукратный обладатель «Хрустальной совы» Алексей Блинов. В соревновании приняли участие студенты четырёх ведущих московских вузов: ГУУ, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова и Тимирязевской академии.

Команду ГУУ SUM QUALITY представляли студенты 4 курса направления подготовки «Менеджмент» образовательной программы «Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса» в составе: Шахло Нурмамадова (капитан), Полины Иващенко, Элины Матевасян, Марии Артамоновой, Ивана Гаврилова и Арсения Матуся. Наставниками команды выступили доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Ирина Милькина и профессор кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе ГУУ Владимир Линник.

Команда достойно отвечала на вопросы, связанные с защитой данных и безопасностью информационных систем, качеством продукции, историей создания системы качества и финансов.

Поздравляем студентов с победой!

