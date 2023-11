08.11.2023 Consulte las estructuras de soporte JPK_V7M(3) y JPK_V7K(3)

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w konsultacjach podatkowych dotyczących plików JPK_VAT dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie.

Opinie dotyczące nowych struktur plików można zgłaszać do 16 listopada 2023 r.

Konsultowane zmiany mają na celu dostosowanie JPK_VAT z deklaracją do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Zaproszenie do konsultacji i projektowane struktury JPK_VAT z deklaracją są dostępne na stronie www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-struktur-jpkv7m3-i-jpkv7k3

Ewentualne uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej struktur logicznych JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3) prosimy zgłaszać do 16 listopada 2023 r. en la dirección konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl.

Nowe struktury logiczne JPK_VAT wejdą w życie równolegle z rozwiązaniami obowiązkowego KSeF – tj. desde 1 lipca 2024 r.

Trwają również konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (legislacja.rcl .gov.pl/projekt/12378155).

Uwagi do tego projektu można przesyłać do 14 listopada br. en la dirección sekretariat.PT@mf.gov.pl

