Студенты стали послами профориентационного центра компетенций СПбГАСУ «Траектория»

В Череповецком государственном университете 30–31 октября состоялся окружной форум студенческих амбассадоров (послов) вузовских центров карьеры.

Цель данного проекта – создать сообщество студентов-представителей вузовских центров карьеры для дальнейшего обмена идеями и опытом работы. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Форум объединил студентов из более чем 20 вузов Северо-Западного федерального округа. Два дня ребята посещали тренинги и мастер-классы, разрабатывали планы мероприятий.

СПбГАСУ представляли и стали амбассадорами (послами) профориентационного центра компетенций нашего университета «Траектория» студенты автомобильно-дорожного, строительного факультетов и факультета экономики и управления Алексей Сорокин, Александра Шевцова и Александр Сидоров.

Алексей Сорокин поделился своими впечатлениями: «Данный форум вызвал у меня много положительных впечатлений и эмоций. На протяжении двух дней шла работа по созданию проекта развития центра карьеры, на который были направлены все знания и усилия. Хотелось бы поблагодарить организаторов за их индивидуальный подход к каждому участнику, ведь именно они дали нам возможность раскрыться и задать все интересующие вопросы. Также было очень приятно познакомиться и поработать с ребятами из нашего федерального округа!»

Полученные связи, опыт и компетенции помогут студентам проводить работу, направленную на создание в вузе условий по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников.

Желаем нашим амбассадорам продуктивной работы и дальнейшей реализации проектов!

