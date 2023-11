Стартовала программа стажировок в Казахстане

Source: MIL-OSI Russian Language News

6 ноября 2023 года в Республике Казахстан началась программа зарубежной стажировки для двух групп подготовки выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров, которую реализует ФБУ «Федеральный ресурсный центр».

Программа представляет собой семидневную интенсивную стажировку в крупнейших казахстанских компаниях в городах Астана и Караганда по направлениям «Общая экономическая кооперация», «Экономическая кооперация в сельском хозяйстве» и «Экономическая кооперация в промышленности», «Транспорт, логистика, торговля».

Перед поездкой со стажерами был проведен ряд онлайн-вебинаров, целью которых являлось знакомство с особенностями ведения бизнеса и пребывания в Республике Казахстан, освещение межкультурной коммуникации и коммуникации в команде, укрепление взаимопонимания и налаживание процесса конструктивной обратной связи.

Первый рабочий день программы стажировки российских специалистов в Астане начался с семинара с участием представителей Российского экспортного центра в Республике Казахстан, Министерства промышленности и строительства, Министерства торговли и интеграции Республике Казахстан и Ассоциации национальных экспедиторов.

Руководитель представительства РЭЦ в Республике Казахстан Олег Печенкин рассказал о возможностях, которые предоставляет Центр для российских специалистов в настоящее время: услуги поиска партнеров, сопровождение переговоров, юридическая и налоговая поддержка местными казахстанскими компаниями. Спикер подчеркнул, что российским компаниям лучше выходить на рынок в г.Алмате, поскольку он является финансовым центром Республики Казахстан, а также задействовать местные маркетплейсы.

Главный эксперт управления проектами обрабатывающей промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан Шырак Шайкенов рассказал о возможностях финансирования новых проектов, таких как предоставление лизинговых услуг, выгодное кредитование и софинансирование. На данный момент их услугами пользуется 143 действующих проекта от российских предпринимателей.

В продолжение темы поддержки бизнеса выступил главный специалист по сотрудничеству с РФ Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Ануар Бейсеков. Спикер познакомил собравшихся с мерами поддержки российских предприятий, например, через участие компаний на международных выставках, программах акселерации, программах электронных государственных закупок. В этом году в качестве приоритетных стран министерством выделены Россия, Китай и ОАЭ.

В завершение первого блока рабочей программы выступил генеральный директор Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан Мухамбет Сабетов. Он рассказал, что Ассоциация проводит постоянную системную работу для решения проблем экспедиторских компаний. На данный момент налажено сотрудничество с Беларусью, Узбекистаном, Китаем, начинается сотрудничество с Россией, также планируется подписание договора с Туркменистаном.

Далее участники стажировки посетили национальную палату предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

На рабочей сессии с российскими специалистами выступили директор Департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Еркен Наурзбеков и директор Департамента логистики и перевозок НПП РК «Атамекен» Ербол Талекенов. Спикеры дали представление о структуре и деятельности компании, а также ответили на вопросы, интересующие стажеров. Они выделили тот факт, что в Республике Казахстан 169 представительств палаты. В каждом городе и в каждой сфере есть как минимум один крупный представитель и множество средних и мелких, которые успешно функционируют. Спикеры подчеркнули, что сейчас казахстанские предприятия в сфере сельского хозяйства активно работают над поставками на китайский рынок, стараются диверсифицировать продукцию и поставлять готовую сырьевую базу.

По завершению дискуссионной площадки состоялись B2B встречи с российскими бизнесменами и представители приглашенных казахстанских компаний.

Посещение «Атамекен» завершилось установлением деловых контактов между представителями российского и казахстанского бизнеса, которые договорились о продолжение сотрудничества как на территории Казахстана, так и в России.

