СПбГАСУ на Всероссийском конкурсе «Драйверы развития современного города»

В Москве 26 октября состоялось награждение победителей VII Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ «Драйверы развития современного города». Организатор конкурса – Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы «Мосстройинформ» при поддержке Департамента градостроительной политики Москвы. Все 22 работы, представленные на конкурс от СПбГАСУ, получили награды.

В конкурсе участвовали 88 вузов из 43 городов России и Республики Беларусь. Жюри рассмотрело 687 работ по направлениям «Бакалавриат», «Специалитет» и «Магистратура».

Кафедры градостроительства и архитектурного проектирования нашего вуза представили на суд жюри проекты в восьми номинациях бакалавриата и магистратуры. Дипломов лауреата удостоились 14 из них, восемь получили специальные дипломы конгрессно-выставочного центра ГБУ «Мосстройинформ» «Дом на Брестской».

Ревитализация территории Большого морского порта Санкт-Петербурга. Авторы проекта – Арина Панченко, Арина Суворова, Анна Носова, Мария Погодаева, руководители – Михаил Виленский, Ксения Веретенникова. Открыть проект в большем разрешении

Дипломом лауреата первой степени по направлению «Бакалавриат» в номинации «Городская планировка и планирование», а также специальным дипломом руководства Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований им. А. В. Кузьмина отмечена работа «Ревитализация территории Большого морского порта Санкт-Петербурга» (авторы проекта Арина Панченко, Арина Суворова, Анна Носова, Мария Погодаева, руководители проекта – доценты кафедры градостроительства Михаил Виленский и Ксения Веретенникова).

«С новостью о планах города по переносу Большого морского порта из Санкт-Петербурга на аванпорты Финского залива – в Усть-Лугу встал вопрос рационального использования освобождаемых территорий и перспектив дальнейшего развития прилегающей депрессивной промышленной среды. Территория исследования является уникальной и на данный момент имеет огромный вес для города: промышленно-исторический контекст, рекреационный потенциал – 46 километров пока недоступной береговой линии, близость исторического центра и юго-западной городской периферии», – рассказала Арина Суворова.

Автор сообщила, что для площади в 2100 га хотелось бы избежать участи формирования типичных «спальных» кварталов, а вместо этого сформировать новый городской полицентр, одновременно самобытный и ориентированный не только на население близлежащих микрорайонов.

Важным аспектом стратегии развития стало раскрытие транспортного, делового, рекреационного, культурно-образовательного потенциалов территории, а также проектирование качественной среды с упором на развитие яхтенного транспорта.

Формирование медицинского района на правом берегу реки Оки в Калуге. Автор проекта – Анастасия Каледина, руководители – Михаил Виленский, Ксения Веретенникова. Открыть проект в большем разрешении

О своей работе «Формирование медицинского района на правом берегу реки Оки в Калуге», получившей диплом лауреата третьей степени по направлению «Бакалавриат» в номинации «Планировка и планирование», рассказала Анастасия Каледина. (Руководители проекта –Михаил Виленский и Ксения Веретенникова.) Работа состоит из трёх глав. В первой главе выполнен анализ территории, в результате которого были выявлены её проблемы. Во второй главе разработана градостроительная концепция медицинского района. В проектном предложении отражены приёмы, применяемые к формированию устойчивой городской среды. В третьей главе спроектирован восстановительно-реабилитационный центр, расположенный в границах медицинского кластера.

«Хочу выразить благодарность нашей мастерской и преподавателям кафедры градостроительства, которые поддерживали и верили в нас. Они указывали на ошибки, помогали их устранять, консультировали нас до тех пор, пока мы всё не обсудим и не поймём. Они нас вдохновляли и помогали нам!» – отметила Анастасия Каледина.

Комплексное освоение территории периферийного района. Открыть проект в большем разрешении

В номинации «Архитектура общественных зданий» (подноминация «Отдых, торговля и развлечения») диплом лауреата третьей степени среди бакалавров получила работа «Комплексное освоение территории периферийного района Санкт-Петербургской агломерации на примере деревни Новосаратовка». Её автор, Андрей Зима, также благодарит своих руководителей с кафедры градостроительства – старшего преподавателя Анастасию Галактионову и ассистента Викторию Макарову.

«Программа развития района как предполагаемого общегородского центра нового города Новосаратовка основывается на раскрытии такой важной составляющей комфортной городской среды, как общественная. Она включает функциональное насыщение территории объектами периодического и эпизодического пользования с учётом потребностей различных категорий населения Новосаратовки», – сообщил Андрей Зима.

Экореконструкция нарушенных территорий Керченского полуострова в зоне влияния Крымской АЭС. Открыть проект в большем разрешении

В номинации «Городская планировка и планирование» в разделе «Бакалавр» дипломом лауреата третьей степени отметили проект «Экореконструкция нарушенных территорий Керченского полуострова в зоне влияния Крымской АЭС». Автор проекта – Анастасия Атамуратова,

руководители – Михаил Виленский и Ксения Веретенникова.

«На конкурс была представлена моя бакалаврская ВКР, в которой я попыталась привлечь внимание к заброшенным территориям и показать, что можно относиться к ним по-другому: не пускать на самотёк дальнейшее разрушение расположенных там объектов, а преобразовывать эти территории, развивать туризм, улучшать экологию, создавать новые возможности для творчества и науки», – прокомментировала Анастасия Атамуратова.

Все представители СПбГАСУ – лауреаты конкурса Раздел «Бакалавриат» Номинация «Городская планировка и планирование» Лауреат I степени «Ревитализация территории Большого морского порта Санкт-Петербурга» (проект № 1). Авторы проекта – Арина Панченко, Арина Суворова, Анна Носова, Мария Погодаева, руководители проекта – Михаил Виленский, Ксения Веретенникова.

«Ревитализация территории Большого морского порта Санкт-Петербурга» (проект № 2). Авторы – Глеб Агеноров, Артём Агекян, руководители – Михаил Виленский, Ксения Веретенникова. Лауреат III степени «Формирование медицинского района на правом берегу реки Оки в Калуге». Автор – Анастасия Каледина, руководители – Михаил Виленский, Ксения Веретенникова.

«Экореконструкция нарушенных территорий Керченского полуострова в зоне влияния Крымской АЭС». Автор – Анастасия Атамуратова, руководители – Михаил Виленский, Ксения Веретенникова. Специальный диплом «Дома на Брестской» «Концепция градостроительного развития муниципального образования “Город Гатчина” Ленинградской области». Авторы – Герман Кулаков, Екатерина Артамонова, Елизавета Добродушенко, Дара Гончарова, руководители – Михаил Виленский, Ксения Веретенникова.

«Проект жилого района на намыве Васильевского острова города Санкт-Петербурга». Автор – Полина Калинина, руководитель – Михаил Виленский.

«Разработка комфортной среды квартала». Автор – Екатерина Пленкина, руководитель – Дарья Бойцова.

«Жилой район». Автор – Любовь Щеглова, руководитель – Юлия Янковская.

«Жилой район». Автор – Анна Фотина, руководитель – Юлия Янковская. Номинация «Архитектура общественных зданий: служебно-административная сфера» Лауреат III степени «Кластер штаб-квартиры ПАО “Газпром” на территории МО “Галерная гавань” в Санкт-Петербурге». Автор – Анна Баранова, руководители – Михаил Виленский, Ксения Веретенникова. Номинация «Архитектура общественных зданий: отдых, торговля и развлечения» Лауреат III степени «Спортивный кластер зимних видов спорта в структуре общегородского центра». Автор – Андрей Зима, руководители – Анастасия Галактионова, Виктория Макарова. Номинация «Прошлое и настоящее» Лауреат II степени «Реконструкция малого исторического объекта в городе Выборге». Автор – Екатерина Пленкина, руководитель – Дарья Бойцова. Специальный диплом «Дома на Брестской» «Реконструкция промышленного здания под бизнес-центр». Автор – Алина Конопленко, руководитель – Дарья Бойцова. Раздел «Магистратура» Номинация «Планировка и планирование» Лауреат II степени «Градостроительная организация объектов здравоохранения в Санкт-Петербурге». Автор – Борис Провкин, руководитель – Михаил Виленский. Лауреат III степени «Инструменты интегрирования зелёной инфраструктуры в городскую периферию на примере Санкт-Петербурга». Автор – Карина Насыбулина, руководитель – Михаил Виленский. Специальный диплом «Дома на Брестской» «Формирование узлов социальной активности, город Новосибирск». Автор – Ирина Ермакова, руководитель – Михаил Виленский. Номинация «Ландшафтная архитектура» Лауреат II степени «Этнопарк как многофункциональный туристско-рекреационный комплекс в пригороде города Сыктывкара». Автор – Арина Сечина, руководитель – Светлана Гусева. Номинация «Комфортная среда малых городов и сельских населённых пунктов» Лауреат I степени «Стратегия развития малых городов Вологодской области (в аспекте регионального туризма)». Автор – Дарья Ярославцева, руководитель – Юлия Янковская. Лауреат III степени «Стратегии пространственного развития города Ивангорода Ленинградской области». Автор – Василиса Калугина, руководитель – Юлия Янковская. Специальный диплом «Дома на Брестской» «Преобразование территорий с научно-технологическим потенциалом на примере города Димитровграда Ульяновской области». Автор – Алёна Своекошинова, руководитель – Юлия Янковская. Номинация «Научные исследования в области архитектуры, дизайна, ландшафта» Лауреат I степени «Градостроительное освоение припойменных территорий реки Волги в границах Нижегородской агломерации». Автор – Дарья Филаткина, руководитель – Михаил Виленский. Лауреат III степени «Пространственное планирование ненецкой опорной зоны Арктики и возрождение её опорных пунктов (на примере посёлка Амдерма)». Автор – Ульяна Танзыкова, руководитель – Светлана Левошко.

