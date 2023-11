При поддержке «Тюменнефтегаза» учёные провели исследования озера Соленое в Тюменской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты «Тюменнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий блок НК «Роснефть») подвели итоги грантового проекта по изучению памятника регионального значения озера Соленое в рамках круглого стола с участием научного сообщества и экспертов.

В 2022 году ученые Тюменского государственного университета провели комплексные экологические и биологические исследования побережья озера Соленого. В ходе полевых работ ученые зафиксировали в окрестностях озера 428 видов флоры и фауны, часть из которых включена в Красные книги разного уровня.

В 2023 году научные сотрудники Тюменского государственного университета при поддержке тюменских нефтяников продолжили работу по сохранению уникального памятника природы. Для этого было разработано четыре маршрута экологических троп с учетом ареала произрастания краснокнижных растений и обитания животных. Для туристов на выбор предлагаются пеший маршрут длиной 5 км, на автомобиле – 32 км или верхом на лошади длиной 22 км вдоль берегов озер Соленое, Савино и Тундрово. Для экотуристов с детьми его протяженность составит 2 км.

На каждом из маршрутов предусмотрены информационные стенды, площадки для корма животных, искусственные гнездовья для птиц, а также локации историко-культурного назначения. Тропы создаются для сохранения уникальной прибрежной природы, формирования и повышения уровня экологического образования и экологической культуры как взрослых, так и подрастающего поколения.

Участники круглого стола, среди которых были представители Экологической палаты России, Тюменского регионального отделения Российского экологического общества и ученые Тюменского государственного университета отметили, что проектирование экологических троп с глубокой научной проработкой – один из эффективных инструментов по достижению национальных целей развития, заложенных в федеральном проекте «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». По мнению экспертов, подход и результаты данного проекта достойны изучения и широкого тиражирования в рамках лучших научных практик развития экологического туризма в национальных парках и продвижения комплексного туристского продукта на российском и международном уровне.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов, в том числе, с использованием передовых технологических решений.

Справка: АО «Тюменнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», осуществляет разработку уникального нефтегазоконденсатного месторождения «Русское». Озеро Солёное Бердюжского района Тюменской области с 2011 года имеет статус природного памятника регионального значения. Популярность озера возросла у туристов благодаря инициативе дочерних обществ «Роснефти» – «Тюменнефтегаза», «Уватнефтегаза» и корпоративного научного института в Тюмени. Работники предприятий привлекли внимание широкой общественности к необходимости сохранения озера, вода и грязь которого имеют уникальные свойства. Предприятия «Роснефти» проводят экологические акции по благоустройству прибрежной территории.

