Прими участие в конкурсе «Единство в многообразии»

Государственный университет управления совместно с Минобрнауки России и Всероссийским межнациональным союзом молодёжи объявляет о старте Всероссийского конкурса студенческих межнациональных клубов «Единство в многообразии».

К участию в мероприятии приглашаются представители студенческих объединений и организаций, лидеры и руководители клубов межнациональной дружбы в возрасте от 18 до 35 лет, клубы интернациональной/межнациональной дружбы (команды интернациональных структур студенческого самоуправления, советов землячеств, палат национальностей, комитетов по межкультурному взаимодействию и другие).

Конкурс проводится по трем номинациям:

— «Лучший лидер клубов межнациональной дружбы «МежнацЛидер»;

— «Лучшая структура клубов межнациональной дружбы «МежнацКлуб»;

— «Лучшая практика в сфере укрепления межнациональной дружбы и единства в студенческой среде».

Заявки принимаются до 15 ноября 2023 года включительно.

Победители отборочного тура пройдут во второй тур, который продлится до 30 ноября 2023 года. Победители будут объявлены не позднее 5 декабря.

Победители и призеры в номинациях получат не только полезный опыт, но и ценные призы.

Цели Конкурса – гармонизация межнациональных отношений, воспитание гражданской идентичности в молодежной среде, определение лидеров клубов межнациональной дружбы.

Оператором Конкурса выступает Научно-методический Центр укрепления межнациональной дружбы и гражданственности ГУУ.

Подробные условия участия можно прочитать в Положении.

