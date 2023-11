МКБ третий раз подряд стал «золотым» работодателем по версии Forbes

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Forbes опубликовал результаты исследования лучших работодателей на российском рынке в 2023 году. В рейтинг вошли 125 компаний, их оценивали по 14 метрикам, объединенным в группы:

E: «Экология» – рациональное использование ресурсов, расходы на охрану окружающей среды и т.п.

S: «Сотрудники и общество» – обучение, соцпакет, средняя зарплата, программы благополучия и т.п.

G: «Корпоративное управление» – гендерное равенство, комплаенс, работа с контрагентами и т.п.

Затем жюри голосует за общий статус каждой компании, попавшей в шорт-лист. Места внутри категорий не распределяются.

Как и в прошлом году, МКБ получил «платину» за «Экологию» и «Корпоративное управление» и «золото» за группу метрик «Сотрудники и общество».

В компании с МКБ «золотыми» работодателями стали «Аэрофлот», «Алроса», «Лукойл», «Авито» и ряд других крупных промышленных, технологичных, транспортных компаний и банков.

