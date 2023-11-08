Исполнительный совет МВФ утвердил предложение об увеличении квот в МВФ

Source: IMF – News in Russian

7 ноября 2023 г.

Исполнительный совет выступил с предложением к Совету управляющих увеличить на 50 процентов квоты, распределяемые среди государств-членов пропорционально их текущим квотам.

Повышение квот будет способствовать поддержанию глобальной финансовой стабильности посредством увеличения постоянных ресурсов МВФ и сокращения зависимости от заемных ресурсов.

Предложение также включает призыв к работе над выработкой к июню 2025 года возможных подходов в качестве руководства для дальнейшего перебалансирования долей квот.

Вашингтон, округ Колумбия. Сегодня Исполнительный совет утвердил предложение, представленное на рассмотрение Совету управляющих, о завершении 16‑го общего пересмотра квот (16‑го пересмотра) значительным увеличением квот. Это предложение соответствует рекомендациям , предоставленным Международным валютно-финансовым комитетом (МВФК) на Ежегодных совещаниях 2023 года.

«Завершение 16-го пересмотра увеличением квот поможет сохранить дееспособность МВФ как организации, основанной на системе квот и обеспеченной достаточными ресурсами, находящейся в центре глобальной системы финансовой безопасности. Обеспеченность МВФ достаточными ресурсами имеет важнейшее значение для поддержания глобальной финансовой стабильности и реагирования на потенциальные потребности государств-членов в мире, подверженном неопределенности и потрясениям», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после решения Исполнительного совета.

Предложение сосредоточено на увеличении на 50 процентов квот, распределяемых среди государств-членов пропорционально их текущим квотам. Повышение квот увеличит постоянные ресурсы МВФ и укрепит характер Фонда как организации, основанной на системе квот, уменьшив зависимость от заимствований и, таким образом, обеспечив главную роль квот в ресурсах Фонда.

Предложение предусматривает, что после того, как увеличение квот вступит в силу, использование заемных ресурсов, которые включают двусторонние соглашения о займах и новые соглашения о займах (НСЗ), будет сокращено в целях поддержания текущего потенциала кредитования Фонда.

Государства-члены также признали срочность и важность перебалансирования долей квот для более эффективного отражения относительного положения государств-членов в мировой экономике при одновременной защите долей квот беднейших государств-членов, а также многие государства-члены поддержали бы сейчас проведение перебалансирования долей квот вместе с предлагаемым увеличением квот. Таким образом, еще одним важным элементом сегодняшнего предложения является призыв к Исполнительному совету работать над выработкой к июню 2025 года возможных подходов в качестве руководства для дальнейшего перебалансирования долей квот, в том числе с помощью новой формулы расчета квот, в рамках 17-го общего пересмотра квот. Работа по внедрению этого руководства начнется в кратчайшие сроки после завершения 16-го пересмотра.

«Это предложение об увеличении квот поступило в сложное время для мировой экономики и государств-членов МВФ. Я надеюсь, что в духе международного сотрудничества это предложение получит максимально широкую поддержку со стороны государств-членов, и что мы добьемся прогресса в перебалансировании долей квот в рамках 17-го пересмотра», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«В то время как мир пытается справиться с растущей фрагментацией, сегодняшнее решение является мощным сигналом о том, что государства-члены по-прежнему могут объединяться в поддержку совместных решений, которые вселяют уверенность в способность МВФ эффективно поддерживать своих членов в сложных глобальных условиях», — отметила она. Исполнительный совет запросил Совет управляющих провести голосование по этому предложению до 15 декабря 2023 года. Для утверждения Советом управляющих необходимо большинство в 85 процентов от общего числа голосов.

Ссылки по теме:

Информационная справка. Квоты в МВФ

Информационная справка. Источники финансовых ресурсов МВФ

Департамент коммуникаций МВФ

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