Делегация из ГУУ посетила Международный форум «Всемирный день качества»

7-10 ноября 2023 года в Москве проходит Международный форум «Всемирный день качества», на котором Государственный университет управления выступает партнёром сессий и направил свою делегацию.

В состав представительства ГУУ входили преподаватели кафедры управления персоналом и студенты 4 курса направления подготовки «Управление персоналом».

Форум традиционно проходит в рамках Всемирной недели качества, которая в 2023 году идёт под лозунгом «Россия — страна со Знаком качества». Всемирный день качества отмечается уже в 13-й год, а одноимённый форум состоялся в четвёртый раз. В прошлом сезоне в нём участвовали представители 81 страны и 380 спикеров.

Целью мероприятия является повышение качества бизнес-процессов через обмен опытом лидеров отраслей, обсуждение вектора инновационного развития экономики, популяризация лучших практик устойчивого развития, обмен практиками антикризисного управления и популяризация идей качества среди активной молодёжи.

Среди участников события собственники и руководители организаций, специалисты служб качества, производственной системы, пищевой безопасности, инженеры и технологи, представители органов власти, общественных и деловых объединений, а также студенты.

В этом году ведущими спикерами Форума выступили заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина, директор Роскачества Максим Протасов, другие руководители государственного и крупного коммерческого сектора.

Студенты ГУУ познакомились с важнейшими аспектами российской системы качества, узнали о новейших тенденциях, которые, по мнению уважаемых экспертов, будут влиять на индустрию в ближайшее время, с интересом изучили успешные кейсы внедрения процессов управления качеством и социальной ответственности бизнеса на отечественном рынке. Также наши студенты побывали на профильной для себя сессии «Усиление HR-бренда компании через развитие корпоративной социальной ответственности», где выступили ведущие эксперты в данной области.

Форум проводится Минпромторгом России, Роскачеством, Росстандартом и Росаккредитацией при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», Комплекса экономической политики Москвы и Департамента политики и развития города Москвы.

