ГУУ принял участие в III Евразийском аналитическом форуме

В рамках III Евразийского аналитического форума (ЕАФ-2023) состоялась Аналитическая сессия «Демографические факторы формирования Евразийской миграционной системы», в подготовке и работе которой активное участие приняли представители ГУУ.

Аналитическую сессию открыл член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Владимир Волох, который сказал о важности перехода от действующей Концепции миграционной политики к разработке новой стратегии миграционной политики.

По его мнению, настала острая необходимость вместо устаревшей Концепции государственной миграционной политики РФ разработать не новую Концепцию, а Стратегию государственной миграционной политики РФ.

«Включение мигрантов в экономическую, социальную и общественную/культурную жизнь страны может стать источником экономического роста и развития, а также будет способствовать дальнейшему развитию культурного наследия России. Для этого требуется разработка долгосрочной стратегии, которая учитывает как потребности государства, в том числе национальную безопасность, так и интересы мигрантов», — подчеркнул Владимир Волох.

Таким образом, по мнению эксперта, разработка Стратегии государственной миграционной политики РФ на современном этапе видится как настоятельная необходимость для эффективного управления миграционными процессами в Российской Федерации.

Ряд российских исследователей подняли и другие значимые темы по изучению демографических факторов, влияющих на Евразийскую миграционную систему, в том числе ее подсистему – ЕАЭС.

По итогам работы сессии, ее участниками были сформулированы соответствующие предложения в резолюцию III Евразийского аналитического форума.

