VII сезон олимпиады «Я – профессионал»: вселенная карьерных возможностей

В 2023/2024 учебном году Новосибирский национальный исследовательский государственный университет выступает соорганизатором Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «География», проводимому Санкт-Петербургским государственным университетом.

В новом сезоне Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» переходит к полному карьерному наставничеству своих участников: сразу после регистрации студенты российских вузов получают доступ к уникальным карьерным продуктам олимпиады и ее партнеров.

В VII сезоне олимпиады «Я – профессионал» участники (студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также получающие базовое и специализированное высшее образование) смогут попробовать свои силы в одном или нескольких из 73 различных направлений – от авиастроения до юриспруденции. Перечень направлений обновляется ежегодно с учетом пожеланий студентов и изменений на рынке труда.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Дипломанты олимпиады могут претендовать на преимущества при поступлении в ведущие вузы страны и даже пройти стажировку в крупной российской компании. Сильнейшие участники олимпиады — бронзовые, серебряные и золотые медалисты — также получат денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.

Задания олимпиады практико-ориентированы и разрабатываются вузами совместно с представителями более чем 500 ведущих компаний России — индустриальных партнеров олимпиады: Сбер, ПАО «ГМК «Норильский никель»», Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Полюс», Трубная Металлургическая Компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта, Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, благотворительный фонд «Система» и другие. Технический партнер олимпиады – Яндекс.

Регистрация на Олимпиаду заканчивается 14 ноября 2023 года.

Отборочный этап пройдет с 17 ноября по 3 декабря 2023 года.

Сайт олимпиады и регистрация: yandex.ru/profi

