Этот день в истории: 6 – 12 ноября

Сегодня в проекте, посвящённом 125-летию СПбПУ , мы рассказываем о событиях, связанных в истории Политехнического университета с датами с 6 по 12 ноября.

6 ноября 1904 года родился геофизик-сейсмолог, специалист по физике взрыва, первый научный директор Семипалатинского полигона Михаил Александрович Садовский.

С 1922 по 1928 год Михаил Садовский учился на физико-механическом факультете Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина. Будучи студентом, заведовал лабораторией физики на рабфаке института. Преддипломную практику прошёл в Институте прикладной геофизики. Окончил физмех ЛПИ по специальности «геофизик-гравиметрист-вариометрист».

29 августа 1949 года Михаил Садовский руководил Семипалатинским полигоном, на котором успешно прошло испытание первого советского заряда для атомной бомбы РДС-1 мощностью около 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, благодаря чему была ликвидирована монополия США на обладание атомным оружием.

С 1958 года Садовский по инициативе И. В. Курчатова участвовал в заседаниях научной консультативной группы по запрещению ядерных испытаний, а в 1960 году возглавил советскую делегацию на Женевском совещании по сейсмическому методу обнаружения ядерных взрывов.

6 ноября 1924 года состоялась испытательная поездка первых в СССР магистральных тепловозов. Щ-ЭЛ-1 — один из двух первых в мире действующих магистральных тепловозов и первый в мире тепловоз с тележечным экипажем — был построен по проекту инженера Я. М. Гаккеля. Автором проекта кузова, а также детальной проработки ходовой (экипажной) части был главный инженер Путиловского завода и профессор Петроградского политехнического института, заведующий кафедрой теории и конструкции локомотивов А. С. Раевский.

В Политехническом институте Александр Сергеевич Раевский преподавал с 1920 года (одновременно с основной работой на Путиловском заводе). Четыре раза в неделю, закончив работу на заводе, он отправлялся в институт, где читал лекции в неотапливаемых аудиториях. Переночевав в такой же холодной квартире, к 8 утра снова шёл на завод.

А. С. Раевский подарил институту свою техническую библиотеку, модели паровозов и вагонов и мебель из своего кабинета. Он был автором графоаналитических методов расчётов по уравновешиванию паровозов, в том числе противовесов паровой машины, головок шатунов, пальцев кривошипов, осей колёсных пар и т. д.; состоял во многих научно-технических советах и комитетах по паровозостроению.

В июне 1924 года во время проверки прочности Лихоборского железнодорожного моста Октябрьской железной дороги Александра Сергеевича сбил испытательный паровоз. 23 июля от полученных увечий он скончался. А. С. Раевский похоронен на Красненьком кладбище в Петербурге.

7 ноября с 1918 по 1996 год был государственным праздником Советской России и бывшего СССР — Днём Великой Октябрьской социалистической революции. Отмечали его, конечно, и в Политехническом институте.

К каждой годовщине Великого Октября студенты и молодые учёные брали повышенные социалистические обязательства, участвовали в соцсоревнованиях. Во всех городах Советского Союза проводились ноябрьские демонстрации, на которые выходили целыми коллективами. Естественно, студенты и преподаватели Политеха не оставались в стороне от народного празднования. Организационную работу брали на себя партийная и комсомольская организации вуза. Информацию о построении колонн для торжественного шествия, а также о городских мероприятиях можно было почерпнуть из газеты «Политехник». «На площади Урицкого 7 и 8 ноября состоятся большие массовые гулянья, посвященные ХХI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, — сообщала газета. — Гулянья начнутся в 8 часов вечера. На больших эстрадах выступят хоры, баянисты, джаз-оркестр, ансамбль песни и пляски. Будут работать 35 затейников, несколько духовых оркестров. Танцы, коллективное пение. На площади Воровского 7 и 8 ноября вечером на четырех больших экранах будут демонстрироваться лучшие произведения советской кинематографии: „Человек с ружьем“, „11 июля“, „Ленин в октябре“, „Чапаев“, „Друзья“ и другие».

8 ноября 2012 года по инициативе Европейского общества радиологии (ЕSR), Радиологического общества Северной Америки (RSNA) и Американского колледжа радиологии (ACR) был установлен Международный день радиологии. Праздник отмечается в память об открытии Вильгельмом Конрадом Рентгеном 8 ноября 1895 рентгеновского излучения, положившего начало новой медицинской дисциплине — радиологии. Специалистов в области медицинской радиологии готовят и в Политехническом университете — в Высшей школе биомедицинских систем и технологий Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ. Студенты изучают современные методы лучевой диагностики и терапии, физику радиоизотопной медицины, применение радионуклеидов и радиофармпрепаратов в диагностике и терапии и др.

Есть в истории Политеха и ещё один факт, связанный с радиологией. В 1918 года профессор Петроградского политехнического института Абрам Фёдорович Иоффе и один из основоположников отечественной рентгенологии профессор Михаил Исаевич Немёнов обратились к советскому правительству с предложением о создании Государственного рентгенологического и радиологического института (ГРРИ). Идея была одобрена А. В. Луначарским. Иоффе стал первым руководителем ГРРИ и одновременно возглавил физико-технический отдел, который размещался в физической лаборатории Политехнического института.

В 1921 году ГРРИ был разделён на три части, Иоффе (работавший в своё время под руководством Нобелевского лауреата Вильгельма Рентгена) возглавил Государственный физико-технический рентгенологический институт (ГФТРИ).

9 ноября 1912 года вышел первый номер газеты «Политехник». Он содержал хронику событий института, расписание приёма посетителей деканами факультетов, отчёты хозяйственных предприятий, которые содержались за счёт кассы взаимопомощи студентов. Также на страницах присутствовала реклама. Редактором был В. В. Любомиров, а издателем — С. А. Москалев, оба, предположительно, студенты экономического отделения.

Дореволюционный «Политехник» издавался четыре месяца, за это время вышло 14 номеров.

В 1926 году студенческая газета вернулась, но уже в виде пролетарского «Товарища». Она выходила еженедельно тиражом в 5000 экземпляров, печатала расписание занятий, сообщения о задержке стипендий, о практике и каникулах, спортивных соревнованиях и др. Первым редактором газеты «Товарищ» был выпускник Политеха 1930 года В. Г. Евдокимов. Его судьба сложилась трагично: проработав почти год (1936–1937) директором Индустриального института, он был снят с должности, исключён из партии и объявлен «врагом народа». Умер в лагере.

С 1930 года, после разделения ЛПИ на отраслевые вузы, «Товарищ» выходил при Ленинградском электромеханическом институте. В 1934 году институты вновь были объединены в один — Индустриальный. То же название получила и газета. Её тираж составлял тогда 7000 экземпляров при 11000 студентах в вузе. Выходила пять дней в неделю и освещала события не только внутри вуза, но и в стране, и даже за рубежом.

15 ноября 1940 года институту было возвращено имя, которое на долгие годы стало родным для десятков поколений — Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина. Вернула своё первоначальное название и газета.

В 2023 году газете «Политехник» исполнится 111 лет. Сейчас она выходит три раза в год тиражом 500 экземпляров.

10 ноября 1848 года родился один из создателей Санкт-Петербургского политехнического института Владимир Иванович Ковалевский.

Владимир Ковалевский родился в Ново-Серпухове Харьковской губернии. В 1875 году окончил Санкт-Петербургский земледельческий институт (впоследствии Санкт-Петербургский лесной институт). Ковалевский был одним из самых доверенных людей в окружении Сергея Юльевича Витте. Их совместная деятельность продолжалась более 13 лет. В апреле 1891 года, по представлению С. Ю. Витте, В. И. Ковалевскому был пожалован чин действительного статского советника. В конце 1892 года Витте стал министром финансов России и предложил Ковалевскому занять пост директора Департамента торговли и мануфактур.

В. И. Ковалевский был единомышленником С. Ю. Витте во многих вопросах, в частности, поддержал создание Политехнического института в Санкт-Петербурге и активно в этом помогал. Вместе с Витте и Д. И. Менделеевым фактически стал основателем Политеха. Все трое впоследствии были избраны почётными членами института, а их портреты были установлены в зале Совета института. В апреле 1899 года В. И. Ковалевский получил чин тайного советника, с 1900 по 1902 год занимал должность товарища министра финансов. В 1906–1916 годах — председатель Русского технического общества.

