Финансовые новости: 09 ноября 2023 года состоится депозитный аукцион ВЭБ.РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
|Дата проведения депозитного аукциона
|09 ноября 2023 г.
|Срок размещения средств
|145 (сто сорок пять) дней
|Максимальный размер средств, размещаемых в кредитных организациях
|50,00 млрд. руб.
|Дата размещения средств
|09 ноября 2023 г.
|Дата возврата средств
|02 апреля 2024 г.
|Минимальная процентная ставка по средствам, размещаемым в депозиты в кредитных организациях, % годовых
|15,75 %
|Минимальный объем одной заявки
|100 (сто) миллионов рублей
|Прием заявок
|с 11:45 до 12:30
|Определение ставки отсечения или признание проведения отбора заявок несостоявшимся
|С 12:30 до 13:15
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