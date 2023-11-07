Финансовые новости: 09 ноября 2023 года состоится депозитный аукцион ВЭБ.РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Дата проведения депозитного аукциона 09 ноября 2023 г.

Срок размещения средств 145 (сто сорок пять) дней

Максимальный размер средств, размещаемых в кредитных организациях 50,00 млрд. руб.

Дата размещения средств 09 ноября 2023 г.

Дата возврата средств 02 апреля 2024 г.

Минимальная процентная ставка по средствам, размещаемым в депозиты в кредитных организациях, % годовых 15,75 %

Минимальный объем одной заявки 100 (сто) миллионов рублей

Прием заявок с 11:45 до 12:30

Определение ставки отсечения или признание проведения отбора заявок несостоявшимся С 12:30 до 13:15

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