Финансовые новости: 08 ноября 2023 года состоится депозитный аукцион Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
|Параметры
|Дата проведения депозитного аукциона
|08.11.2023
|Валюта размещения
|RUB
|Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)
|25 000 000.00
|Срок размещения, дней
|31
|Дата внесения средств
|08.11.2023
|Дата возврата средств
|09.12.2023
|Минимальная процентная ставка размещения, % годовых
|15.30
|Условия заключения, срочный или особый
|Срочный
|Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)
|25 000 000.00
|Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.
|1
|Форма аукциона, открытая или закрытая
|Закрытая
|Основание Договора
|Генеральное соглашение
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|Расписание (по московскому времени)
|Время сбора заявок
|с 11:00 по 11:15
|Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся
|до 11:20
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|Дополнительные условия
|% в конце месяца
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
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