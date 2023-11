Финансовые новости: Расширен перечень показателей, публикуемых ежедневно в веб-сервисе на сайте Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

С ноября в Веб-сервисе для получения ежедневных данных* публикуется информация о нормативах обязательных резервов, коэффициентах усреднения обязательных резервов и коэффициентах для корректировки резервируемых обязательств и обязательных резервов с указанием дат вступления в силу и периодов применения указанных показателей.

Веб-сервис — технологический ресурс, где представлены базы данных по всем показателям, информация по которым обновляется на сайте ежедневно. С помощью этого сервиса пользователи получают оперативные данные о курсах валют, учетных ценах на драгоценные металлы и другие. * Метод получения всей оперативной (ежедневной) информации AllDataInfoXML() Фото на превью: NicoElNino / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI