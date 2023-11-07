Posted on by MIL-OSI Publisher

Финансовые новости: О проведении 08 ноября 2023 года аукциона по размещению ОФЗ выпуска №26243RMFS

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Информируем Вас о том, что на основании письма Банка России и в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, приказом установлены форма, время, срок и порядок проведения аукционов по размещению и торгов следующими облигациями федерального займа:

1.

Наименование Эмитента Министерство финансов Российской Федерации
Наименование ценной бумаги облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Государственный регистрационный номер выпуска 26243RMFS от 19.06.2023
Дата проведения аукциона 8 ноября 2023 г.
Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путем проведения Аукциона по определению цены размещения.
(Расчеты: Рубль)
(BoardId: PACT)
Торговый код SU26243RMFS4
ISIN код RU000A106E90
Код расчетов B01
Дополнительные условия размещения ? Доля неконкурентных заявок по отношению к общему объему заявок, поданному Участником торгов, не может превышать 90%.
Время проведения торгов Время проведения торгов:
? период сбора заявок: 12:00 – 12:30;
? период удовлетворения заявок: 13:00 – 18:00.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI