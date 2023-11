Финансовые новости: «Доклад о денежно-кредитной политике» № 4 (44) • ноябрь 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ежеквартальном Докладе о денежно-кредитной политике Банк России представляет оценки текущей экономической ситуации и публикует макроэкономический прогноз, который является основой решений по ключевой ставке.

Текущее инфляционное давление значительно усилилось Отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста нарастает Вклады стали выгоднее, кредитование растет высокими темпами Банк России будет определять траекторию ключевой ставки так, чтобы инфляция вернулась к 4% к концу 2024 года и устойчиво закрепилась на этом уровне 1 Инфляция еще больше ускорилась Цены растут высокими темпами. В среднем за III квартал рост потребительских цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год. При этом все индикаторы устойчивого ценового давления находятся выше 4%. Главная причина ускорения инфляции — опережающий возможности предложения рост спроса. Из-за него компаниям легче переносить в цены возросшие издержки, возникшие в том числе из-за ослабления рубля. Учитывая более высокие темпы роста цен, Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7,0–7,5%. Решения по повышению ключевой ставки позволят снизить инфляцию до 4,0–4,5% в 2024 году, после чего она устойчиво закрепится на 4%. Инфляция, инфляционные ожидания и ключевая ставка Банка России Источники: Росстат, Банк России. 2 Отклонение экономики вверх от потенциала нарастает Экономическая активность в III квартале росла быстрыми темпами, что в том числе находило отражение в ускоренном росте цен. Основным драйвером роста выступал инвестиционный спрос. Существенным ограничителем для расширения производства остается дефицит кадров. По опросам Банка России, с ним сталкиваются две трети компаний, прежде всего в обрабатывающей промышленности. Когда рост спроса невозможно быстро удовлетворить расширением производства, спрос ведет не к увеличению потребления, а лишь выливается в рост цен. Учитывая поступившие данные, Банк России повысил прогноз роста экономики на 2023 год до 2,2–2,7%. В 2024 году ВВП вырастет на 0,5 — 1,5%, в 2025 году — на 1,0 — 2,0%. Основные параметры прогноза Прирост в % к предыдущему году, если не указано иное 2022

(факт) 2023 2024 2025 2026 Инфляция, в %, декабрь к декабрю предыдущего года 11,9 7,0–7,5 4,0 –4,5 4,0 4,0 Валовой внутренний продукт −2,1 2,2–2,7 0,5–1,5 1,0–2,0 1,5–2,5 в %, IV квартал к IV кварталу предыдущего года −2,7 1,0–2,0 0,5–1,5 1,0–2,0 1,5–2,5 Расходы на конечное потребление домашних хозяйств −1,4 5,5–6,5 -2,0–(-1,0) 0,5–1,5 1,5–2,5 Валовое накопление основного капитала 3,3 7,2–8,7 0,0–2,0 0,0–2,0 1,0–3,0 Требования банковской системы к экономике в рублях и иностранной валюте, в том числе: 12,0 17–20 5–10 8–13 8–13 к организациям 13,2 16–19 5–10 8–13 8–13 к населению, в том числе: 9,4 20–23 5–10 8–13 8–13 ипотечные жилищные кредиты 17,7 24–27 7–12 10–15 10–15 Источник: Банк России. 3 Вклады стали выгоднее, кредитование растет высокими темпами Банк России повысил ключевую ставку с июля по октябрь вдвое (с 7,5 до 15% годовых). Рост ставок позволяет гражданам компенсировать издержки от высокой инфляции, поэтому интерес к банковским депозитам растет. Помимо перетока средств с текущих счетов на срочные вклады, отмечается возвращение в банки ранее снятых наличных. На кредитном рынке подстройка к ужесточению денежно-кредитной политики происходит с разной скоростью в различных сегментах. Если в необеспеченном потребительском кредитовании уже заметны признаки охлаждения, то ипотека и кредитование компаний продолжают расти высокими темпами, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Это связано с льготными программами по ипотеке и высокими ценовыми ожиданиями компаний, из-за которых условия кредитования не ощущаются заемщиками как жесткие. С учетом этих тенденций в обновленном прогнозе Банк России повысил оценку роста кредита экономике на 2023 год до 17–20%. В дальнейшем кредитование замедлится до 5,0 — 10,0% в 2024 году. Доходности ОФЗ и ключевая ставка Банка России, % годовых Источник: Банк России. 4 Денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к цели к концу 2024 года На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными. Одним из ключевых рисков является сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост. Значимыми проинфляционными рисками остаются также усиление перегрева на рынке труда, дополнительное смягчение бюджета и возможное замедление мировой экономики. Учитывая усиление текущего инфляционного давления, потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года. В обновленном прогнозе средняя за год ключевая ставка на 2023 год повышена до 9,9% (15,0–15,2% — средняя с 30 октября до конца 2023 года), на 2024 год — до 12,5–14,5% годовых. Поскольку в целом бюджетная политика ближайших лет будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, Банк России также повысил оценку уровня нейтральной ключевой ставки до 6,0–7,0%. Ключевая ставка Банка России, в среднем за год, % годовых

