Финансовые новости: Банк России приглашает граждан и представителей бизнеса принять участие в опросе о безопасности финансовых услуг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Регулятор предлагает респондентам ответить на вопросы о том, довольны ли они безопасностью банковских услуг и сервисов, с какими видами кибермошенничества сталкивались, а также о том, насколько они осведомлены о правилах безопасного финансового поведения.

Результаты опроса Банк России учтет при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности поднадзорных организаций и в работе по повышению уровня финансовой киберграмотности. Опрос является анонимным, он будет проходить до 30 ноября 2023 года включительно. Фото на превью: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI