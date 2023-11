Финал всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» 2023 г. состоится в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

декабря в Москве состоится финал всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества». Он проходит в рамках национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В финале примут участие 136 компаний. Всего в 2023 году на конкурс было подано 785 заявок из 68 регионов страны.

«Вот уже пятый год подряд Министерство экономического развития РФ проводит специальный конкурс – «Лучшие практики наставничества». Количество участников постоянно растет. В этом году количество заявок в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Задача конкурса — найти и поощрить выдающихся наставников российских предприятий. Именно они повышают эффективность всей компании, обеспечивая передачу опыта, знаний и компетенций новым сотрудникам. С отстроенной системой подготовки кадров компании могут больше фокусироваться на освоении новых рынков и наращивании производства», — сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

9 победителей из числа участников нацпроекта определят в трех номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Цифровые инновации на предприятии» и «Профессиональное развитие молодежи».

Также наградят компании вне контура нацпроекта по двум спецноминациям: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере».

Торжественное награждение победителей состоится 7 декабря в рамках Дня производительности труда и наставничества, который пройдет в МИА «Россия Сегодня». Участникам необходима регистрация на сайте.

Также в программе мероприятия: пленарное заседание «Эра изменений: как повысить эффективность в компании через наставничество и бережливое производство», актуальные семинары, полезные мастер-классы и лекции.

