Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемый участок на юге столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы.

«В рамках комплексного развития на участке общей площадью 14,16 гектара планируется построить 322,5 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Объем инвестиций оценивается более чем в 50,5 миллиарда рублей, а бюджетный эффект — почти в 1,2 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать в Донском районе не менее 2,6 тысячи новых рабочих мест», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участок расположен по адресу: улица Малая Калужская, владение 15. Сейчас здесь находятся устаревшие склады, административные и офисные здания, объекты торговли и автосервис. На их месте появится современный квартал с необходимой инфраструктурой недалеко от станции метро «Шаболовская».

«В соответствии с определенными для проекта технико-экономическими параметрами на участке появятся социальные объекты общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров. Так, здесь планируется построить детский сад для 250 воспитанников и школу для 550 учащихся, а также культурно-досуговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом и подстанцию скорой помощи. Кроме того, на участке возведут почти 294 тысячи квадратных метров комфортного жилья по программе реновации. Будут проведены необходимые работы по озеленению и благоустройству территории, обустроена улично-дорожная сеть», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI