Товары для дома, полезные сладости и украшения ручной работы: что можно купить на ярмарке локальных производителей на Тверской площади

Ежедневно с 27 октября до 14 декабря с 11:00 до 21:00 на Тверской площади проходит предновогодняя ярмарка локальных производителей «Тверская-маркет». 16 павильонов располагается рядом с памятником Юрию Долгорукому. В ярмарке принимают участие представители 100 брендов из столицы и других регионов страны, среди которых участники проекта «Сделано в Москве».

«Тверская-маркет» — продолжение III Московской недели интерьера и дизайна, которая недавно завершилась в Манеже. На ярмарке можно купить товары для дома, натуральную косметику, полезные сладости, украшения ручной работы, одежду и аксессуары. Ассортимент меняется каждые несколько дней.

Москвичей приглашают приобрести уникальные вещи, научиться вкусно готовить и получить заряд хорошего настроения. Каждый день проходят творческие мастер-классы и выступления артистов.

Уникальный конструктор и полезный перекус

На ярмарке, к примеру, можно купить конструктор-головоломку, сделанный из натурального дерева. Он состоит из 50 деталей, имеет 42 готовые схемы для сборки, а также неограниченное количество самостоятельных вариантов. Конструктор позволяет развивать логику, воображение и мелкую моторику.

Для людей, ведущих здоровый образ жизни, отлично подойдут питательные батончики для детей и взрослых — без сахара, лактозы и глютена. Полезные сладости изготовлены на основе натурального сырья — орехов, ягод и какао.

Кроме того, гости могут приобрести натуральный мед, трутневое молочко, соты и прополис. Продукция содержит природные витамины и микроэлементы для здоровья всей семьи. Мед производят с помощью современных методов пчеловождения и с использованием различных натуральных трав.

Много интересного найдут на ярмарке любители стильных украшений. Чокеры с гранеными бусинами, серьги каффы, браслеты и аксессуары для декора дома сделаны вручную из натуральных камней и минералов.

Представлены здесь и товары участников проекта «Сделано в Москве». В столице производят среди прочего одежду, игрушки, украшения, полезную еду. Часть товаров можно увидеть на городских ярмарках, а на медиаресурсе «Сделано в Москве» ознакомиться с полным ассортиментом локальных брендов.

Послушать музыку и заняться творчеством

С 18 ноября по 9 декабря каждую пятницу и субботу с 18:00 до 19:00 хорошее настроение посетителям будут создавать артисты Москонцерта. Выступления участников проекта «Уличный артист» проходят ежедневно на сцене с 11:00 до 21:00. Выступить на площадке проекта «Уличный артист» может любой желающий творческий исполнитель, заранее забронировав время и место на сайте mos.ru.

Кроме того, все гости могут бесплатно покататься на карусели, а также вкусно поесть — для них организована гастрономическая зона с разнообразной кухней и горячими напитками.

Для любителей творческого досуга каждый день с 11:00 до 21:00 в павильоне № 10 проводят бесплатные мастер-классы по рисованию, шитью, росписи гипсовых фигур, квиллингу, актерскому мастерству. Дети смогут создать объемные аппликации в технике оригами и скрапбукинга, изготовить ловца снов, сшить тряпичную куклу, сделать новогодние открытки и украшения. Посетителей постарше наверняка заинтересуют мастер-классы по 3D-моделированию, правополушарному рисованию или резьбе по дереву.

«Сделано в Москве»: размещение продукции на витрине популярного маркетплейса увеличило оборот компаний более чем на 30 процентов

