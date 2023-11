Студенты ГУУ посетили открытие выставки «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

4 ноября 2023 года, в День народного единства, студенты Государственного университета управления приняли участие в открытии Международной выставки-форума «Россия».

Делегация студентов ГУУ во главе с заместителем директора Института отраслевого менеджмента по воспитательной работе Андреем Липатовым участвовала в открытии выставки на площадке Российского общества «Знание». Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» длился три дня на шести различных тематических площадках, в нём приняло участие около 200 известных спикеров.

Студенты ГУУ, кроме всего прочего, посетили лекцию председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Глава ЦБ уделила много внимания актуальному вопросу инфляции и ключевой ставки. «Даже если Центробанк в условиях высокой инфляции понизит ключевую ставку, ни один разумный банк не будет давать кредиты по ставкам ниже инфляции», – сказала она.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В ней принимают участие 89 регионов страны, которые продемонстрируют свои лучшие стороны в рамках 131 экспозиции. Выставка продлится 161 день, с 4 ноября по 12 апреля 2024 года, и каждый из этих дней в павильонах ВДНХ будет проходить по 500 экскурсий.

Государственный университет управления рекомендует посетить выставку «Россия».

Вход бесплатный! На отдельные мероприятия требуется регистрация.

