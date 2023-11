Специалисты МосгорБТИ обследовали более 1,1 тысячи трансформаторных подстанций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала 2023 года специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) выполнили геодезические измерения и подготовили экспертные заключения для объектов компании «Россети Московский регион». Работы потребовались для правильного документального оформления земельных участков под трансформаторными подстанциями.

«По результатам обследований в 2023 году более 1,1 тысячи трансформаторных подстанций компании “Россети Московский регион” получили разрешения на размещение. Инженеры МосгорБТИ отразили их на кадастровой карте территории, подготовили схемы границ земель и земельных участков. Это позволило актуализировать и привести в порядок информацию о большом количестве объектов энергоснабжения», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Трансформаторные подстанции — сложные с точки зрения оформления имущественных прав объекты. Они могут быть капитальными и некапитальными, размещаться на земельных участках с разным правовым статусом и ограничениями. Подстанции строились в разные годы, и документацию на них оформляли по правилам, действовавшим в те периоды. Все это влияет на полноту и качество информации, имеющейся в распоряжении города и самих энергоснабжающих компаний. В последние годы вопросам оформления таких объектов начали уделять больше внимания.

Чтобы закрепить право на размещение на территории Москвы некапитальных объектов, нужно получить разрешение Департамента городского имущества. Для этого требуется пройти ряд процедур. На первом этапе эксперты устанавливают тип объекта, его расположение, наличие или отсутствие обременений на земельном участке под ним. После этого на место выезжают геодезисты, они проводят съемку и составляют схему объекта. Готовый чертеж с описанием специалисты МосгорБТИ направляют в контрольное ведомство.

МосгорБТИ оказывает широкий спектр услуг, связанных с недвижимостью. В бюро обращаются компании, городские ведомства и москвичи. Так, кадастровые инженеры и геодезисты учреждения помогают определить и обозначить на местности границы земельных участков, внести сведения или исправить ошибки в Едином государственном реестре недвижимости. Также сотрудники МосгорБТИ имеют большой опыт в разработке проектов межевания, проведении градостроительного аудита, зонировании территорий. Это необходимо для рационального и эффективного использования земельных ресурсов.

«Ежеквартально мы выполняем кадастровые работы в отношении 1,5 тысячи земельных участков, на которых размещены как некапитальные, так и капитальные объекты. Изготовленные документы являются основанием для выдачи разрешений на размещение и постановки объектов на кадастровый учет», — отметил генеральный директор Московского городского бюро технической инвентаризации Дмитрий Тетушкин.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI