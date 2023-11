Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Уникальные документы Главархива Москвы помогут больше узнать о параде 1941 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«7 ноября 1941 года на Красной площади прошел легендарный военный парад. Он стал символом мужества и веры, помог укрепить боевой дух армии и всего советского народа. Узнать больше об этом историческом дне помогут газеты, фотографии и видео Главархива столицы», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» представлено множество архивных материалов. Например, в разделе «Медиатека» можно посмотреть фотографии, а в подразделе «Видеохроника» — видео, зафиксировавшее событие 82-летней давности.

Кроме того, можно ознакомиться с электронной книгой «1941–1945. Хроника жизни Москвы», выпущенной Главархивом к 75-летию Победы.

Сергей Собянин рассказал, как проект «Московская фотолетопись» собирает живую историю столицы

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI