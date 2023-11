Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице состоялось возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о параде, прошедшем на Красной площади 7 ноября 1941 года. В мероприятии принял участие Сергей Собянин. На церемонии также присутствовали председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков и ученики кадетского корпуса имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из еловых ветвей, украшенных гвоздиками и красными лентами. Их установили перед Вечным огнем. Память павших героев почтили минутой молчания.

В военном параде 7 ноября 1941 года участвовали более 28 тысяч человек. Прямо с Красной площади они отправились на фронт. Парад показал, что советские воины не собираются сдаваться и готовы к решающей битве за Москву. В то время линия фронта проходила в нескольких десятках километров от города.

