Сервис постановки заключительного диагноза на основе данных электронной медкарты заработал во всех взрослых поликлиниках

Во всех взрослых поликлиниках столицы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ). Он помогает столичным терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза на основе данных электронной медкарты пациента за последние два года. Цифровой помощник врача был разработан в рамках масштабного сотрудничества и объединения экспертизы опытных инженеров и высококвалифицированных врачей. Его задача — подстраховать медика и предложить ему второе мнение. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений. Это сервис на основе искусственного интеллекта, который помогает медикам поставить заключительный диагноз, анализируя данные электронной медкарты. Таким образом, мы перешли на следующий этап внедрения умных алгоритмов: ИИ не только анализирует текущие данные о здоровье — жалобы на самочувствие и свежие результаты анализов, но и оценивает ретроспективную информацию — протоколы осмотров, лабораторные и инструментальные исследования за последние два года. Все это позволяет максимально точно поставить диагноз», — рассказала Анастасия Ракова.

Искусственный интеллект не заменяет врача, а ассистирует ему, дает второе мнение, если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. Среди них — сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность и язва желудка.

Новый модуль системы подключается в случае, если во время заполнения протокола осмотра в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) терапевт принимает решение поставить пациенту заключительный диагноз. В этот момент цифровой ассистент параллельно анализирует данные текущего протокола, а также текстовые данные электронной медкарты со сроком давности не более двух лет и также формирует диагноз. Если он отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом и отображает уведомление. С его помощью терапевт может ознакомиться с диагнозом, поставленным цифровым ассистентом, согласиться с ним или же поставить собственный. При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Если мнения врача и цифрового помощника совпадают, система информирует, что поддерживает специалиста в его решении. Сейчас точность сервиса достигает 87 процентов.

В октябре 2020 года в Москве внедрили в работу всех взрослых городских поликлиник систему поддержки принятия врачебных решений. С помощью умного помощника терапевты и врачи общей практики поставили уже более 12 миллионов предварительных диагнозов. А благодаря пакетным назначениям, которые разработаны московскими медиками и внедрены в ЕМИАС в дополнение к модулю постановки предварительного диагноза, врачи тратят в 10 раз меньше времени на назначение диагностики для подтверждения выбора. Цифровой сервис интегрирован в ЕМИАС Москвы.

Столица уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа, которую развивают комплекс социального развития Москвы и столичный Департамент информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам. Проект предоставляет различные сервисы для специалистов и пациентов, упрощая их взаимодействие и повышая качество проводимых исследований и лечения.

