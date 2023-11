Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» вошел в десятку лучших работодателей в рейтинге Минтруда России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Предприятие — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вошло в топ-10 компаний по итогам Всероссийского рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс». Рейтинг подготовило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Рейтинг лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов “Абилимпикс”, в 2022-м проводился впервые. В десятку лучших вошла компания “Ортомода” из ОЭЗ “Технополис Москва”. Результаты рейтинга огласили на чемпионате 2023 года, где предприятие принимало участие в выставке технических средств реабилитации, организованной Минпромторгом России, и было спонсором конкурсной компетенции “Ремонт обуви”. Компания является резидентом особой экономической зоны столицы с 2019 года и специализируется на разработке и производстве ортопедической обуви и адаптивной одежды для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал Владислав Овчинский.

Чемпионат «Абилимпикс» — международное некоммерческое движение для людей с ограниченными возможностями здоровья, которое появилось в 70-х годах прошлого века. Россия присоединилась к нему в 2015-м и начала проводить собственные чемпионаты, организаторами которых выступили Министерство просвещения Российской Федерации и Правительство Москвы. За девять лет проведения чемпионатов «Абилимпикс» в них приняли участие около семи тысяч москвичей. Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — один из работодателей, которые уже во время чемпионата приглашают участников на стажировки и работу.

«На предприятии работают 120 человек, более 20 процентов сотрудников являются инвалидами. Для них предусмотрен укороченный рабочий день — совокупно они должны работать не более 35 часов в неделю с сохранением полной заработной платы. Кроме того, у них есть дополнительные перерывы в работе и два дополнительных выходных, а рабочие места оборудованы в соответствии с требованиями законодательства. Резидент трудоустроил двух призеров чемпионата “Абилимпикс” 2022 года, что являлось важным критерием для попадания в рейтинг лучших работодателей», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Компании оценивали по таким критериям, как доля сотрудников с инвалидностью и продолжительность их трудовой деятельности в организации, уровень заработной платы и наличие расширенного социального пакета, возможность использования гибких форм занятости такими сотрудниками и предоставление им наставника от организации. Результаты рейтинга размещены Рострудом в базе единой цифровой платформы «Работа в России».

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых 93 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

