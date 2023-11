Простыми словами о сложном: на фестивале «ВместеЯрче» школьникам рассказали об экологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Санкт-Петербурге завершился региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «ВместеЯрче», в котором участвовали преподаватели Высшей школы производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ. Мероприятие прошло в детском технопарке «Кванториум» при поддержке Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, Центра энергосбережения Санкт-Петербурга и администрации Калининского района. Партнёрами выступили ведущие предприятия энергетического сектора города: «ТЭК СПб», «Водоканал Санкт-Петербурга», «Россети Ленэнерго», Информационный центр по атомной энергетике, «НПФ ЛОГИКА» и другие.

На торжественном открытии присутствовали заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Николай Платонов, директор Центра энергосбережения Санкт-Петербурга Иван Трегубов, директор Центра развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодежи Калининского района Санкт-Петербурга Валерия Зотова, генеральный директор НПФ «Логика» Павел Никитин и научный руководитель магистерской программы «Энергетический менеджмент», профессор ВШПМ Политехнического университета Юрий Нурулин. На панельной дискуссии «Способы хранения энергии: настоящее и будущее» Юрий Нурулин выступил экспертом по вопросу энергоэффективности и хранения энергии, а также ответил на вопросы участников фестиваля.

Представители «Кванториума» познакомили участников мероприятия с современными лабораториями технопарка и поделились планами о развитии сотрудничества в области подготовки квалифицированных молодых специалистов для российской промышленности.

Преподаватели Высшей школы производственного менеджмента ИПМЭиТ СПбПУ в игровой форме рассказывали школьникам о вопросах управления и администрирования энергетическими предприятиями, методах и способах поставки и использования энергоресурсов, решении проблем, связанных с безопасным функционированием объектов повышенного класса опасности.

Руководитель образовательного кластера «Отраслевой менеджмент» Ирина Багаева, преподаватели Анна Седякина, Сергей Чаюк и Артём Иващенко совместно с представителем Центра энергосбережения Санкт-Петербурга Алексеем Косым организовали мастер-класс «Маленький энергобосс». Мероприятие на тему «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» включало в себя интерактивную лекцию, деловую игру и завершающую викторину. Также школьники изучили современные энергоэффективные технологии, применяемые в различных отраслях экономики. Доцент Ольга Коновалова провела командный интерактив «Мировое кафе» с образовательной и практической частью на тему трансформации мировой экономики и энергетики.

Мероприятия вызвали неподдельный интерес у школьников, участники были награждены памятными призами, а победители получили сувениры с логотипами Политехнического университета.

Преподаватели СПбПУ Светлана Пупенцова, Анна Седякина и Артём Иващенко приняли участие в хакатоне по энергетике «Плюс-Минус», посвящённом формированию у учащихся проектного мышления, навыков разработки и внедрения готовых продуктов и сервисов в сфере энергетических систем и технологий. Политехники разобрали со школьниками семь кейсов на тему резервного аварийного электроснабжения стратегически важных объектов.

Комиссия, в состав которой вошли начальник Управления энергоисточников «ТЭК СПб» Виктор Турабов, первый заместитель директора Центра энергосбережения Санкт-Петербурга Сергей Костычев и доцент ВШПМ Инга Скворцова, оценивали, как школьники защищали свои проекты, и определяли победителей. Награждение лучших команд прошло в актовом зале технопарка.

Проведение подобных мероприятий вызывает стабильный интерес школьников старших классов. Это приоритетная задача нашего института в части проведения профориентационной работы и приёмной кампании на будущий учебный год для качественного набора умных, талантливых и мотивированных абитуриентов , —прокомментировал директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ Владимир Щепинин.

