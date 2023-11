При поддержке «Роснефти» прошел гала-концерт поэта Михаила Танича

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» в Государственном Кремлевском Дворце в Москве состоялся гала-концерт «Признание в любви», посвящённый творчеству легендарного российского поэта-песенника, Михаила Танича. Концерт приурочен к 100-летию со дня рождения народного артиста России.

«Роснефть» активно поддерживает значимые события российской культурной жизни и проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей. Компания выделяет финансовые средства на проекты, которые определяют культурный облик страны и влияют на национальную идентичность.

Михаил Танич написал более тысячи стихов на музыку знаменитых композиторов XX века. На гала-концерте в исполнении звёзд российской эстрады и кино прозвучали песни «Погода в доме», «Комарово», «Чёрный кот», «Когда мои друзья со мной», «На дальней станции сойду», «Вместе весело шагать» и другие известные произведения. В мероприятии приняли участие ведущие звёзды российской эстрады: Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Лариса Долина, Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, группа «Лесоповал», «Новые Самоцветы» и многие другие.

Гала-концерт также посетили победители квизов, проводившихся 4-5 ноября в павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия». Экспозиция «Роснефти» на ВДНХ открылась 4 ноября. Помимо инновационных интерактивных экспонатов посетители павильона Компании могут увидеть разнообразную программу выступлений артистов из регионов присутствия НК «Роснефть». На протяжении работы выставки «Россия» гости павильона смогут познакомиться с творческими коллективами и мастерами прикладных ремесел из большинства регионов необъятной России.

