Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» в первом полугодии нарастили выпуск продукции более чем в 2,5 раза

За первые шесть месяцев 2023 года объем продукции, произведенной резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Резиденты ОЭЗ “Технополис Москва” ежегодно увеличивают объемы выпускаемой продукции, масштабируют свои производства. За первые два квартала этого года предприятия особой экономической зоны столицы произвели продукции в денежном выражении на 40,5 миллиарда рублей. Это более чем в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2022-го, когда объем произведенной продукции составил 14,8 миллиарда рублей. Общий объем продукции компаний с начала их деятельности в качестве резидентов составил более 210 миллиардов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Лидерами стали предприятия, специализирующиеся на производстве лекарств и медицинских материалов, а также микроэлектроники.

«Росту способствовало активное развитие предприятий, расширение производственных участков, а также запуск нового оборудования. Так, за первые шесть месяцев 2023-го резиденты инвестировали свыше 20 миллиардов рублей. Это в 1,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Статус резидента особой экономической зоны столицы дает компаниям значительные налоговые льготы. Например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин.

Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить участок за один процент от кадастровой стоимости. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, только в первом полугодии 2023 года резиденты ОЭЗ сэкономили свыше 1,7 миллиарда рублей.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых свыше 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

