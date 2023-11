Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Старшие поколения приложили немало усилий, чтобы построить сильное и суверенное государство. Мы всегда должны помнить об этом. Уважать тех, кто верой и правдой служил Отечеству. И опираясь на нашу сплоченность, созидательный труд, веру в будущее России, делать всё, чтобы уверенно идти вперёд. Добиваться укрепления экономики и долгосрочного развития нашей страны.

Желаю всем гражданам нашей большой, многонациональной страны крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

