«Оренбургнефть» в 2 раза увеличила стартовый дебит скважины благодаря технологии «фишбон»

Компания «Оренбургнефть», которая входит в добывающий актив НК «Роснефть», в 2 раза увеличила стартовый дебит многозабойной скважины на Северо-Коммунарском месторождении. Высокие показатели достигнуты благодаря применению современной технологии «фишбон». Стартовый дебит скважины составил 150 тонн в сутки, что вдвое превышает средний дебит скважин, построенных традиционным методом.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных научных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

«Фишбон» – многозабойная скважина особой траектории, при которой от одного горизонтального ствола отходят многочисленные ответвления. Скважина по своей форме напоминает рыбий скелет, что и определило название технологии.

Новая скважина имеет длину основного горизонтального ствола – 631 метр, суммарная длина четырех ответвлений составляет более 1,5 км. Такая конструкция позволила увеличить охват нефтенасыщенных участков продуктивного пласта со сложным геологическим строением, а также оптимизировать процесс бурения.

Программа разработки предусматривает дальнейшее бурение многозабойных скважин по технологии «фишбон» на месторождениях «Оренбургнефти» с учетом полученного положительного опыта.

Справка: «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», ведет разработку нефтяных и газовых месторождений на протяжении 60 лет. Производственные объекты предприятия расположены в Оренбургской и Самарской областях. Предприятие является одним из крупнейших в Приволжском федеральном округе, на его долю приходится более половины всей добычи нефти в регионе. С начала разработки месторождений добыто более 450 млн тонн нефти и 35 млрд м3 газа.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

7 ноября 2023 г.

