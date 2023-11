Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

1 ноября 2023 года был опубликован перечень из 33 поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам расширенного заседания Президиума Госсовета о развитии рынка труда, многие из которых касаются изменений в сфере среднего специального и высшего образования.

Министерству науки и высшего образования и Министерству труда и социальной защиты поручено детализировать квоту приёма на целевое обучение в вузы так, чтобы она доходила до 90 процентов объёма такой квоты в интересах конкретного работодателя. Ведомства должны составить список конкретных предприятий, которым необходимы сотрудники с высшим образованием. Это приведёт к большей ясности в процессах заключения договоров о целевом обучении, а молодые специалисты смогут получать профессии, в которых действительно нуждается отечественная экономика.

Также Министерству просвещения было поручено расширить практику заключения договоров о целевом обучении в колледжах и техникумах, предусмотрев возможность социальной поддержки студентов за счёт бюджета страны.

Появится возможность сокращения сроков обучения по программам высшего образования для выпускников колледжей, если профиль совпадает с профилем уже полученного среднего профобразования. То есть срок обучения выпускника строительного колледжа может сократиться, если он поступит в университет на специальность инженера-строителя.

На это же направлено и ещё одно поручение Владимира Путина Министерству науки и высшего образования – рассмотреть «возможность применения принципов дуальности при реализации образовательных программ высшего образования после второго года обучения». В данном случае принцип дуальности означает, что студенты будут получать теоретические знания в вузах, а практические – непосредственно на предприятиях.

Также до 1 июля 2024 года правительство должно предусмотреть учёт национальных рейтингов колледжей и вузов при формировании контрольных цифр приёма. Это значит, что количество бюджетных мест в вузах, колледжах и техникумах будет напрямую зависеть от позиции учебного заведения в национальном рейтинге.

Все изменения должны быть внесены в законодательство до 25 декабря 2023 года.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI