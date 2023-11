Онлайн-аудитория московского форума «Карьера vs бизнес» превысила 1,5 миллиона человек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Прямые трансляции столичного форума-выставки «Карьера vs бизнес» из инновационного кластера «Ломоносов» посмотрели 1,5 миллиона молодых людей. Еще более 2,5 тысячи человек посетили площадку очно.

Партнерами мероприятия стали свыше 50 компаний, стартапов и городских проектов. Программа включала два направления: «Практикуй» — для желающих работать по найму и «Предпринимай» — для тех, кто хотел бы открыть свой бизнес. Организовал форум-выставку столичный Комитет общественных связей и молодежной политики.

«Город уделяет особое внимание карьерным возможностям и профориентации москвичей. Чтобы помочь молодежи найти свое призвание, мы в третий раз проводим карьерный форум. В этом году за два дня его работы 1,5 тысячи участников откликнулись на интересные вакансии. Больше 100 юношей и девушек получили приглашение на собеседование прямо на площадке», — сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Молодые люди смогли пообщаться с представителями разных компаний, узнать об их деятельности, поучаствовать в открытых встречах и практикумах, изучить предложения по трудоустройству.

В лектории выступили эксперты, которые рассказали о совмещении работы и учебы, начале своего стартапа и тенденциях в предпринимательстве. Их лекции можно посмотреть в официальном сообществе мероприятия.

На форуме специалисты провели около 1,5 тысячи профориентационных тестирований и консультаций. Столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития организовал деловую игру, участники которой решали реальные бизнес-задачи.

