Около 90 тыс. человек посетили за выходные павильон «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия»

Порядка 90 тысяч человек за прошедшие выходные 4-6 ноября посетили павильон компании «Роснефть» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

Выставка открылась 4 ноября. За первые три дня ее работы территорию ВДНХ посетили около 450 тыс. человек. Таким образом, каждый пятый посетитель мероприятия зашел в павильон «Роснефти».

Павильон Компании на ВДНХ построен по авторскому дизайн-проекту специально для выставки. Масштабная экспозиция «Роснефти» разделена на тематические зоны. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее научных разработках, социальных и экологических проектах.

Отдельные разделы экспозиции посвящены сегментам бизнеса (нефтепереработка, добыча) и перспективам развития нефтяной отрасли – флагманскому проекту «Восток Ойл», самому мощному в современной энергетике. Посетители экспозиции познакомятся с проектом строительства судоверфи «Звезда» в Приморском крае (реализует «Роснефть»), который реализуется Компанией с 2016 года. Здесь уже спускают на воду гражданские суда таких размеров и технической сложности, которых никогда раньше в России не строили. Благодаря технологии «таймлапс» видеозапись процесса строительства нефтяного танкера уместилась всего в несколько минут.

Экспозиция предлагает посетителям разнообразную программу выступлений артистов из регионов присутствия «Роснефти».

С 6 по 9 ноября в павильоне проходят тематические Дни Красноярского края, который является стратегическим регионом для Компании. В регионе работают крупные предприятия Компании – «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия Компании. Презентация проекта «Восток Ойл», реализуемого на севере края, открыла тематические дни региона.

Обширная культурная программа Дней Красноярского края в павильоне «Роснефти» включает выступления таймырского народного ансамбля песни и танца народов севера «Хэйро», эвенкийского песенного ансамбля «Тогокон» и горловое пение эвенкийской певицы Aina.

Также на экспозиции Компании в эти дни проводится демонстрация национальных костюмов эвенков, организуются мастер-классы по бисероплетению и созданию национальных эвенкийских украшений, игре на национальном музыкальном инструменте варган, интерактивные игры и тематические викторины.

«Мы не ожидали, что здесь такая насыщенная программа», – сказал Вадим из Сергиева Посада. Он с семьей приехал в выходной в Москву и, увидев рекламу, решили сходить на ВДНХ. «Рассчитывали осмотреть все за 10-15 минут, но сначала увлеклись гоночными симуляторами, затем проходили тесты “угадайки” про нефть, и тут начали петь и танцевать девушки в национальных костюмах. Досмотрели выступление до конца, они такие пластичные и мелодичные!», – поделилась впечатлениями семейная пара – Юлия и Александр, специально приехавшие на выставку «Россия» из Подольска. «Тут же в кафе «Зерно» и перекусили. Очень удобно», – добавил, улыбаясь, молодой человек.

Посетители павильона «Роснефти» также активно интересуются работами мастера-костореза Николая Киргизова, который рассказывает о древнем искусстве резьбы по кости и в ходе мастер-классов учит всех желающих основам мастерства.

На территории экспозиции «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Павильон «Роснефти» открыт для посещения на все время проведения международной выставки-форума «Россия».

Об основных событиях и датах их проведения вы сможете узнать на официальном сайте и страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях.

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

7 ноября 2023 г.

