Напиши экологический диктант в ГУУ!

15 ноября в Государственном университете управления пройдет Экологический диктант 2023.

В пятый раз жители страны смогут проверить свои знания о природе и экологии в рамках Всероссийской акции. В этом году юбилейный экодиктант расширит свои границы, включив вопросы о природе новых территорий и привлекая к участию детей с особенностями развития.

Задания состоят из 25 вопросов, время на выполнение заданий — 45 минут. За каждый правильный ответ участнику начисляется один балл.

Специальные вопросы разработаны для детей с особенностями развития, на которые они смогут ответить вместе с родителями или опекунами. Каждый участник инклюзивного экодиктанта получит сертификат «Пишем вместе!».

Экодиктант будет проходить в онлайн-формате на портале экодиктант.рус с 9 по 26 ноября 2023 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Приглашаем всех, кто желает написать диктант в стенах родного университета, заполнять форму для регистрации и приходить 15 ноября в 13:05 в аудиторию ПА-11.

Всероссийский экологический диктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.

Организаторами экодиктанта являются АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель», ФГБОУ ДО ФЦДО. Генеральный партнер: Союз энерго-экологической безопасности. Акция проходит при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитета Совета Федерации по науке и образованию, Комитета Совета Федерации по социальной политике, Комитета Совета Федерации по международным делам.

