Международный фестиваль NAUKA 0+ в Узбекистане

С 4 по 5 ноября в Ташкенте (Республика Узбекистан) прошел Второй международный фестиваль NAUKA 0+. В нем в смешанном формате приняли участие 14 000 человек. В Ташкентском политехническом музее, филиале МГУ имени М.В. Ломоносова и на других площадках в вузах и научно-исследовательских институтах Узбекистана прошло свыше 150 мероприятий. На Фестиваль приехали более 30 ученых и сотрудников технологических корпораций. Гостям было роздано около 5 000 молекулярных коктейлей с жидким азотом.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Виктор Антонович Садовничий: «Международный фестиваль NAUKA 0+ в Республике Узбекистан – это современный инновационный формат научно-просветительской работы, продвижения в обществе ценности научного труда и его результатов. Благодаря заинтересованной поддержке научно-образовательного сообщества Узбекистана, позиции властей Республики уже второй раз он состоялся как большой праздник знаний. В его рамках музеи и университеты Ташкента стали площадками содержательного диалога о достижениях и перспективах естественных наук, потенциале их влияния на развитие социума. Наша целевая аудитория – школьники, студенты, будущие ученые и изобретатели. Фестиваль науки – это часть большой работы по формированию нового поколения исследователей, создания благоприятной атмосферы для научного творчества. Для Узбекистана, с большой долей молодежи в структуре населения Республики такая задача чрезвычайно актуальна и мы рады, что принимаем в ее решении активное участие. Благодарю всех, кто содействовал организации и проведению фестиваля, всех, кто стал частью его насыщенной событиями, встречами и яркими впечатлениями программы».

Организаторами Фестиваля NAUKA 0+ с российской стороны выступили Минобрнауки России, МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке РАН, РХТУ имени Д.И. Менделеева; со стороны Республики Узбекистан – Академия наук Республики Узбекистан, Национальный университет имени М. Улугбека, Ташкентский политехнический музей. Мероприятие проводился при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

В Международном фестивале NAUKA 0+ в Узбекистане приняли участие ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова, РАН, ОИЯИ, НИУ имени И.М. Губкина, филиала МГУ в городе Ташкенте, филиала РХТУ в городе Ташкенте, Ташкентского химико-технологического института, Института материаловедения АН РУз, Национального университета Республики Узбекистан имени М. Улугбека и других научно-исследовательских институтов, технологических корпораций и вузов.

В этом году главная тема фестиваля – «Океан науки». В соответствии с заданной темой в Ташкенте прошли занимательные лекции ученых и популяризаторов науки, интерактивные научно-популярные выставки, виртуальные лаборатории, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы научных фильмов, робототехнические соревнования, квизы, квесты и многое другое.

Торжественная церемония открытия Международного фестиваля NAUKA 0+ в Республике Узбекистан прошла 4 ноября на площадке Ташкентского политехнического музея. В рамках открытия почетные гости дали старт Фестивалю, смешав химические реагенты в общей колбе, которая в ходе реакции ярко засияла. На торжественной церемонии выступил струнный квартет с классической музыкальной композицией, которая сопровождалась мультимедийным шоу. Завершилось мероприятие зрелищным научным шоу, которое включило множество опытов с жидким азотом.

В Ташкентском политехническом музее на фестивале выступили вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин, зам. руководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые и мобильные источники энергии» при ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН, популяризатор науки Алексей Паевский, научный консультант Детского технопарка «Менделеев Центр» Софья Шехова.

В дни фестиваля NAUKA 0+ в филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ташкент прошел финал республиканского этапа олимпиады по программированию ICPC. Олимпиада представляет собой инновационную систему поиска и отбора талантливой молодежи. К участию в Фестивале по информатике в рамках фестиваля приглашаются ученики 9, 10 и 11 классов общеобразовательных школ, учащиеся средних специальных профессиональных учреждений, академических лицеев.

В рамках фестиваля прошли встречи и круглые столы, посвященные перспективным направления в методике развития научно-исследовательской деятельности и значимости английского языка для ученых и исследователей. Также состоялась выставка бизнес-проектов и стартапов «Проекты будущего», на которой были представлены инновационные идеи и презентации авторских проектов «GoCon», «Magicscholl», «Eclipse», «OASIS», «Счастливые лапы», «Парк отдыха- МЕСТО», «ЭКО точка», «ТВОЕ МЕСТО» и другие. На базе филиала прошла научная секция, в рамках которой филологи провели сравнение узбекского и русского языков на примере нумеративов.

На экспозиции гости смогли посетить стенды вузов и исследовательских центров. Посетители проводили химические и физические опыты, рисовали нефтью, управляли подводными роботами и осмотрели верхнепалеолитическую стоянку древнего человека в пещерах Сунгирь при помощи VR-очков. Кроме того, все желающие смогли посмотреть научно-популярные фильмы от телеканала «НАУКА» и посетить выставку работ фотоконкурса «Снимай науку». Для юных участников организаторы подготовили занимательные квизы и мастер-классы. В филиале РХТУ имени Д.И. Менделеева прошли Химические игры, в ходе которых гости смогут на практике изучить, как протекают различные химические процессы, параллельно разгадав кроссворд, сыграв партию в шашки или Элиас, поучаствовав в викторине, решив сложную головоломку или узнав о важности сортировки мусора в Эко-игре.

В целях повышения интереса молодежи к химии и углубления их знаний о химических процессах в Ташкентском химико-технологическом институте гостям показали зрелищные химические опыты, среди которых были такие известные эксперименты, как Столб пены и Огненнаям метель. На площадке в Институте материаловедения Академии наук Республики Узбекистан для посетителей провели увлекательные экскурсии по музею, где познакомили с гелиостатным полем. Вместе с гостями провели эксперименты на инновационном полигоне. Среди активностей также были представлены концентратор, смотровая площадка, был произведен запуск Малой солнечной печи, гелиостатов и автоматическая система управления ими.

