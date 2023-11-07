Китайская система не спасла – банки заявили о проблемах с UnionPay

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Mainfin Bank –
Почему у россиян возникли проблемы с UnionPay?
UnionPay – система платежей из Китая, которую презентовали в качестве альтернативы MasterCard и Visa, ушедших с российского рынка. В прошлом году спрос на карты UnionPay в РФ был колоссальным – граждан не пугала даже высокая стоимость оформления. Вместе с тем, с использованием пластика возникли трудности:
- карты китайской платежной системы принимают далеко не везде;
- оплата покупок на зарубежных сайтах была невозможна;
- за границей карточки работали с переменным успехом;
- у клиентов банков под санкциями транзакции блокировались.
UnionPay проводила закрытую встречу с представителями российских финансовых компаний, по итогам которой было принято решение отказаться от сотрудничества с банками, оказавшимися под санкциями – Китай опасается ввода вторичных ограничений.
Клиенты каких банков рискуют, используя карточки UnionPay?
В России немногие банки и ранее выпускали карты UnionPay: после ввода ограничений перечень учреждений, предлагающих услугу, сократился. Значительные риски с использованием карт возникают у клиентов нескольких кредитных организаций:
«Операции с UnionPay могут приостановить, поэтому клиентам, находящимся за рубежом, рекомендовано снять наличные», – предупредили эксперты.
Карты китайской платежной системы, работающие за границей, выпускает Россельхозбанк, АТБ, Газпромбанк. Однако у держателей карт указанных учреждений также могут возникнуть проблемы при оплате покупок за рубежом – UnionPay так и не удалось стать полноценной заменой западным платежным системам.
Источник:
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.