Китайская система не спасла – банки заявили о проблемах с UnionPay

Почему у россиян возникли проблемы с UnionPay?

UnionPay – система платежей из Китая, которую презентовали в качестве альтернативы MasterCard и Visa, ушедших с российского рынка. В прошлом году спрос на карты UnionPay в РФ был колоссальным – граждан не пугала даже высокая стоимость оформления. Вместе с тем, с использованием пластика возникли трудности:

карты китайской платежной системы принимают далеко не везде;

оплата покупок на зарубежных сайтах была невозможна;

за границей карточки работали с переменным успехом;

у клиентов банков под санкциями транзакции блокировались.

UnionPay проводила закрытую встречу с представителями российских финансовых компаний, по итогам которой было принято решение отказаться от сотрудничества с банками, оказавшимися под санкциями – Китай опасается ввода вторичных ограничений.

Клиенты каких банков рискуют, используя карточки UnionPay?

В России немногие банки и ранее выпускали карты UnionPay: после ввода ограничений перечень учреждений, предлагающих услугу, сократился. Значительные риски с использованием карт возникают у клиентов нескольких кредитных организаций:

«Операции с UnionPay могут приостановить, поэтому клиентам, находящимся за рубежом, рекомендовано снять наличные», – предупредили эксперты.

Карты китайской платежной системы, работающие за границей, выпускает Россельхозбанк, АТБ, Газпромбанк. Однако у держателей карт указанных учреждений также могут возникнуть проблемы при оплате покупок за рубежом – UnionPay так и не удалось стать полноценной заменой западным платежным системам.

15:00 07.11.2023

