Какие маршруты наземного транспорта ведут к столичным автовокзалам

До четырех московских автовокзалов можно добраться на комфортном наземном городском транспорте. К ним ведет почти 50 маршрутов, на которых каждый месяц совершается около шести миллионов поездок. Некоторые из этих маршрутов работают ночью.

«Сеть маршрутов в Москве сформирована так, чтобы москвичи могли добираться наземным городским транспортом до любой точки. Сегодня на автобусах и электробусах легко доехать до четырех автовокзалов города. Это около 50 маршрутов. Мы продолжаем улучшать и расширять маршрутную сеть, чтобы поездки становились еще комфортнее для жителей города и туристов. Это соответствует поручениям Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, до международного автовокзала Саларьево можно добраться на автобусах маршрутов № 272, 304, 304 к, 420, 446, 507, 600, 707, 720, 734, 863, 876, 892, 911, 1002.

К международному автовокзалу Южные Ворота пассажиров привозят автобусы маршрутов № 708, М78, С795.

До международного автовокзала Северные Ворота можно доехать из Зеленограда по маршруту Е41, а из других округов Москвы ведут маршруты № 65, 188, 270, 283, 559, 594, 673, 745, 958.

До автовокзала Центральный ходят автобусы маршрутов Т32, Т41, Т83, № 3, 52, 68, 97, 133, 171, 223, 257, 449, 627, 627 к, 645, 645 п, 716, 735, 760, 833, Н3.

